إتش بي تكشف عن جهاز كروم بوك Fortis X360 G11

كشفت إتش بي عن حاسوبها الجديد من فئة كروم بوك المسمى Fortis G11، ويأتي الجهاز المزود بشاشة بقياس 14 بوصة مع العديد من المزايا الداخلية لتعزيز الإنتاجية، كما أنه يوفر الشحن السريع لبطاريته.

ويتميز الجهاز بأنه متين ومصمم لأولئك الذين يتنقلون دائمًا ويحتاجون إلى جهاز متين مع أنه متعدد الاستخدامات.

ويتمتع جهاز إتش بي Fortis G11 بمظهر مماثل لجهاز Fortis G10 ويركز على إيجاد حل للطلاب والمكاتب والعاملين في الخطوط الأمامية.

وحصل جهاز كروم بوك على تصنيف MIL-STD-810، وقد اجتاز مجموعة من اختبارات المتانة بنجاح. ويتمتع هيكل جهاز Fortis G11 بتصنيف IP51، مما يوفر حماية إضافية للجهاز.

وتتميز الشاشة البالغ قياسها مقدار 14 بوصة بأنها واسعة بما يكفي لاستيعاب العديد من المهام الإنتاجية وكذلك لأغراض الترفيه.

وتعد الشاشة قابلة للتكوين بما يتناسب مع ذوق المستخدم، وتشمل الخيارات شاشة تعمل باللمس بدقة قدرها FHD مع سطوع قدره 250 شمعة في المتر المربع، أو شاشة بدقة قدرها FHD لا تعمل باللمس مع سطوع قدره 300 شمعة في المتر المربع.

ويحتوي الإصدار القياسي من الجهاز المحمول شاشة بدقة قدرها HD مع سطوع قدره 250 شمعة في المتر المربع.

وزودت إتش بي الجهاز بالعديد من الخيارات من ناحية الذاكرة والتخزين، إذ يحصل الجهاز على ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 تتراوح سعتها بين 4 جيجابايت و 16 جيجابايت.

ويحصل جهاز Fortis G11 على مساحة تخزين داخلية بسعة تتراوح بين 32 جيجابايت من نوع eMMC و 128 جيجابايت من نوع UFS.

ويدعم الجهاز WiFi 6E و 4G LTE، ويأتي مزودًا بمعالج من إنتل من فئة N-Series، مع أنه من غير الواضح إذا كان N200 أو N95.

ويأتي Fortis G11 مزودًا بعدة منافذ، ويشمل ذلك USB Type-A 3.2 Gen 1 وUSB Type-C 3.2 Gen 1 و HDMI 1.4، ومنفذ مشترك لسماعات الرأس والميكروفون، إلى جانب حصوله على فتحة لبطاقة الاتصال.

ويبدأ سعر الجهاز من 320 دولارًا، ولا توجد تفاصيل حتى الآن بخصوص التوفر العالمي.