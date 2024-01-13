أفضل 5 حواسيب محمولة أُعلنت في معرض CES 2024

عَرضت العديد من الشركات المتخصصة في تصنيع الحواسيب المحمولة مجموعة جديدة من حواسيبها في معرض CES 2024، وتأتي هذه الحواسيب مع العديد من المزايا الجديدة التي تعزز الإنتاجية والإبداع في أثناء الدراسة أو العمل في الحاسوب.

عرضت كل من أسوس وآيسر ولينوفو و MSI حواسيب محمولة تتمتع بمواصفات مميزة، وسنذكر بعضًا منها فيما يلي:

1- حاسوب Asus Zenbook Duo:

Asus Zenbook Duo الجديد هو حاسوب محمول يضم شاشتين من نوع OLED، بقياس قدره 14 بوصة، وتأتي الشاشة الأولى بدقة قدرها 2880 × 1800 بكسل وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. أما الشاشة الثانية فتأتي بدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا.

يمتاز Zenbook Duo الجديد عن الإصدار السابق بأنه يضم شاشتين لهما الحجم نفسه، لكن الإصدار السابق يضم شاشة كبيرة والشاشة الثانية تأتي بحجم أصغر من الشاشة الرئيسية.

يعمل حاسوب أسوس بمعالج (Intel Core Ultra 9 185H)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD تصل سعته إلى 2 تيرابايت.

يمكن استخدام جهاز Zenbook Duo الجديد بعدّة طرق مختلفة؛ إذ يمكنك استخدامه في الوضع التقليدي بحيث تغطي لوحة المفاتيح الشاشة السفلية بالكامل، وتكون الشاشة الثانية هي التي تستخدمها للعمل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك فصل لوحة المفاتيح عن الشاشتين واستخدام كلتا الشاشتين معًا بنحو رأسي أو أفقي.

2- حاسوب Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs:

صممت شركة آيسر حاسوب Aspire 3D 15 SpatialLabs بنحو أساسي لمنشئي المحتوى الثلاثي الأبعاد، ويدعم هذا الحاسوب تقنية SpatialLabs التي تجمع بين مجموعة من التقنيات البصرية والحسية مع إمكانات العرض لحظيًا لتتمكن من مشاهدة التصاميم الثلاثية الأبعاد دون استخدام النظارات الخاصة بمشاهدة المحتوى الثلاثي الأبعاد.

يقدم 15 Aspire 3D صورًا ثلاثية الأبعاد لحظيًا بعد تصميمها، حتى تتمكن من إنشاء التصاميم الثلاثية الأبعاد وتحريرها بسرعة. ويدعم هذا الحاسوب SpatialLabs Experience Center Pro، وهي مجموعة من التطبيقات والإضافات المخصصة للمبدعين، ومنها: SpatialLabs Model Viewer، وهو تطبيق يسمح لك باستيراد ملفات CGI و CAD وتحويلها إلى رسوم ثلاثية الأبعاد.

وتطبيق SpatialLabs Go الذي يحوّل الصور الثنائية الأبعاد إلى صور ثلاثية الأبعاد لحظيًا باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة آيسر.

يضم هذا الحاسوب شاشة بقياس قدره 15.6 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 1920 × 2160 بكسلًا، ويعمل بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i7-13620H)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD تصل سعته إلى 2 تيرابايت.

3- حاسوب Lenovo ThinkBook 13x Gen 4:

يمتاز حاسوب ThinkBook 13x Gen 4 بدعم تقنية Magic Bay من لينوفو؛ مما يتيح لك إرفاق مجموعة متنوعة من الملحقات بالجزء العلوي من الحاسوب.

وفي الوقت الحالي، يدعم ThinkBook 13x Gen 4 مرفقات مثل: كاميرا Magic Bay وهي كاميرا ويب يمكنها تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، وتخطط لينوفو إلى دعم المزيد من المرفقات الذكية الأخرى.

يضم هذا الحاسوب شاشة بقياس قدره 13.5 بوصة، وبدقة قدرها 1920 × 2880 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويعمل بمعالج (Intel Core Ultra 9)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD تصل سعته إلى واحد تيرابايت.

4- حاسوب Acer Swift Go 14:

أعلنت شركة آيسر في معرض CES 2024 حاسوب Acer Swift Go 14 الذي يحتوي على لوحة تتبع تتحول إلى لوحة تحكم في الوسائط؛ إذ يمكن لهذا الحاسوب اكتشاف أنك تستمع إلى مقطع صوتي أو تشاهد مقطع فيديو في يوتيوب أو أي منصة وسائط أخرى، ثم تضيء لوحة التتبع ويظهر عليها عناصر التحكم في الوسائط لتتمكن من إيقاف المقطع الصوتي أو الفيديو مؤقتًا، أو تخطيه، أو إعادة تشغيله مرة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا الحاسوب على بعض المزايا البرمجية الحصرية من شركة آيسر، مثل: PurifiedVoice 2.0 و PurifiedView لتحسين التجربة الصوتية والبصرية في هذا الحاسوب، وزر جديد في لوحة المفاتيح مخصص لتشغيل مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot من مايكروسوفت، بالإضافة إلى مزايا جديدة لتحسين مكالمات الفيديو عبر الإنترنت.

يضم هذا الحاسوب شاشة من نوع OLED بقياس قدره 14 بوصة، ويعمل بمعالج (Intel Core Ultra 9 185H)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD تصل سعته إلى 2 تيرابايت.

5- حاسوب MSI Cyborg 14:

MSI Cyborg 14 هو حاسوب محمول مخصص للألعاب، ويمتاز بأنه خفيف الوزن بنحو ملحوظ مقارنةً بالحواسيب المحمولة الأخرى المخصصة للألعاب. ويُعدّ مناسبًا لهواة اللعب بألعاب الفيديو الذين يحبون اللعب في أثناء الرحلات الطويلة أو التنقل، فهو سهل الحمل ولن تشعر بثقل وزنه.

يمتاز هذا الحاسوب بالأداء القوي والسريع، فهو يعمل بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i7 13620H) ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Nvidia GeForce RTX 4060)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 64 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD تصل سعته إلى 2 تيرابايت.