أسوس تكشف عن الحاسوب المحمول Zenbook S 13 الخفيف الوزن

كشفت شركة أسوس عن الحاسوب المحمول الجديد Zenbook S 13 OLED من إصدار 2024، الذي يأتي بتصميم نحيف مصنوع من مواد فريدة مع وزن خفيف قدره كيلوجرام واحد.

وتزعم أسوس أن جهاز Zenbook S 13 OLED (طراز UX5304) هو أنحف حاسوب محمول في العالم بشاشة مقاسها 13.3 إنشًا، إذ يبلغ سمكه 10.9 ملم فقط، وهو بذلك أقل سمكًا من جهاز آبل ماك بوك آير بمعالج M2 الذي يبلغ سمكه 11.3 ملم.

ويحمل الجهاز شاشة أولد بدقة قدرها 2880 × 1800 بكسل (3K)، ودرجة سطوع عالية تصل إلى 600 شمعة، وهي تدعم الطيف اللوني DCI-P3 كاملًا، كما أنها حاصلة على ترخيص TÜV Rheinland لحماية العين من الضوء الأزرق.

ويعمل جهاز أسوس Zenbook S 13 OLED بمعالجات إنتل كور ألترا الجديدة من إنتل، إذ يتوفر بإصدارين أحدهما يعمل بمعالج كور ألترا 7 من فئة 155U، والآخر بمعالج كور ألترا 5 من فئة 125U، وهي معالجات ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، وتدعم تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي، كما أضافت أسوس زر المساعد الاصطناعي Copilot إلى لوحة المفاتيح، وهي إضافة أصبحت شائعة في أجهزة الحاسوب المحمولة لعام 2024.

ويتمتع الجهاز بتصميم فريد، حيث يأتي ظهر الجهاز مصنوعًا من مادة فريدة تطلق عليها الشركة اسم “بلازما سيراميك الألمنيوم” التي تشبه الحجر الطبيعي، كما أن التصميم متوافق مع المعايير العسكرية MIL-STD 810H.

وتصل مساحة التخزين إلى تيرابايت، في حين تصل الذاكرة العشوائية إلى 32 جيجابايت، وتبلغ سعة البطارية 63 واطًا/ الساعة، ويدعم الجهاز الاتصال بشبكات واي فاي 6E وبلوتوث 5.2.

ولم تكشف شركة أسوس عن موعد إطلاق الجهاز أو أسعاره حتى الآن.