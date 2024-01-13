أبرز الهواتف الذكية التي أُعلنت في معرض CES 2024

عُرض في معرض CES 2024 الذي أُقيم في مدينة لاس فيجاس، أحدث التقنيات والابتكارات الرائدة. ومع أن معظم التركيز خلال المعرض كان في أجهزة التلفاز التي تتمتع بمزايا جديدة لتحسين مستوى الترفيه المنزلي، والسيارات التي تتمتع بمزايا استثنائية، فإن هناك مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة التي أُعلنت في هذا المعرض والتي تتمتع بمواصفات ومزايا قوية، وسنذكر فيما يلي بعضًا من تلك الهواتف:

1- هاتف Asus ROG Phone 8 Pro:

تُعدّ أسوس من أبرز العلامات التجارية المُصنعة للهواتف المناسبة للألعاب، وقد أعلنت الشركة في معرض CES 2024 هاتفها الذكي الجديد Asus ROG Phone 8 Pro المخصص للألعاب.

يعمل هاتف Asus ROG Phone 8 Pro بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 14، ويمتاز بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 16 أو 24 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم هذا الهاتف شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بمقاس قدره 6.78 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2500 شمعة/ المتر المربع.

يضم ROG Phone 8 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، كما يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل. ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 65 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% في 40 دقيقة.

يحتوي هذا الهاتف على نظام تبريد مُحسّن يسمح لك باللعب لعدّة ساعات دون أن تواجه مشكلة ارتفاع حرارة الهاتف؛ إذ يستخدم نظام التبريد نيتريد البورون والنحاس لنقل الحرارة مباشرة من المعالج وتبديدها عبر الغطاء الخلفي للهاتف، وتدعي شركة أسوس أن هذه الطريقة تتمتع بالكفاءة العالية في منع ارتفاع حرارة الهاتف. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة ملحق AeroActive Cooler الذي يمكن ربطه بالجزء الخلفي من الهاتف لتقليل درجة حرارة الغطاء الخلفي حتى 26 درجة مئوية.

2- هاتف Asus ROG Phone 8:

يتمتع هاتف Asus ROG Phone 8 بالمواصفات نفسها الخاصة بطراز Pro التي ذكرناها سابقًا فيما يتعلق بالشاشة، والمعالج، والبطارية، لكنه يختلف قليلًا في التصميم، وخيارات ذاكرة التخزين؛ إذ يتوفر هذا الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 12 أو 16 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

3- هاتف Oppo Find X7 Ultra:

يمتاز هاتف Oppo Find X7 Ultra بنظام كاميرا متطور، فهو يحتوي على كاميرا خلفية رباعية العدسات جميعها بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتوفر العدسة الرئيسية صورًا ثابتة وتفصيلية مع فتحة عدسة قدرها f/1.8 ونظام التثبيت البصري للصورة المضاد للاهتزاز، وهي مزودة بمستشعر سوني من الجيل الثاني LYT-900.

ولتعرّف المزيد من التفاصيل الخاصة بنظام الكاميرا في هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “أوبو تطلق Find X7 Ultra للتنافس مع S24 Ultra“.

يضم Find X7 Ultra شاشة بقياس قدره 6.82 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 3168×1440 بكسلًا، وبسطوع يصل إلى 4500 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل هاتف أوبو بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويمتاز بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 12 أو 16 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط، وتصل نسبة الشحن إلى 100% في 26 دقيقة.

4- هاتف TCL 50 XL 5G:

توفر شركة TCL مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تُباع بأسعار معقولة وتتمتع بمزايا قوية. وفي معرض CES 2024، أعلنت الشركة سبعة هواتف جديدة، منها: TCL 50 XL 5G. لكنها لم تذكر الكثير من التفاصيل حول مواصفات هواتفها الجديدة.

يضم TCL 50 XL 5G شاشة عالية الدقة بمقاس قدره 6.8 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت. ويحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5010 ميلّي أمبير/ الساعة، ويتمتع بعمر البطارية الطويل.

5- هاتفا TCL 50 XE NxtPaper 5G و TCL 50 XL NxtPaper 5G:

كشفت TCL أيضًا عن هاتفين جديدين من سلسلة NxtPaper، هما: TCL 50 XE NxtPaper 5G و TCL 50 XL NxtPaper 5G، لكنها لم تكشف عن جميع مواصفات تلك الهواتف.

تمتاز هذه الهواتف بدعمها تقنية NxtPaper المميزة من TCL التي تجعل هذه الهواتف مختلفة عن معظم الهواتف الذكية الأخرى؛ إذ تتمتع الهواتف التي تدعم تقنية NxtPaper بشاشات غير لامعة، وتبدو كأنها ورق حقيقي، وتوفر تجربة مشاهدة مشابهة لقراءة الكتب الورقية، وهي قليلة التوهج ومريحة للعين.