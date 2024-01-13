آبل توضح عدد الأغراض التي يمكن تتبعها عبر خدمة تحديد الموقع

أفادت شركة آبل بأن عدد العناصر التي يمكن تتبعها عبر تطبيق تحديد الموقع Find My في هواتف آيفون وأجهزة آيباد يبلغ الآن 32 عنصرًا، وفقًا لما جاء في مستند دعم منشور على الموقع الرسمي للشركة.

وضاعفت آبل عدد العناصر (Items) التي يستطيع المستخدمون إضافتها إلى خدمة تحديد الموقع، إذ كان يبلغ سابقًا 16 عنصرًا فقط كحد أقصى.

وتشمل تلك الأغراض أجهزة التتبع الخاصة بآبل AirTag، والملحقات الأخرى من جهات خارجية المتوافقة مع شبكة “تحديد الموقع”، بالإضافة إلى سماعات AirPods اللاسلكية، والمحفظات الشخصية التي تعمل بتقنية MagSafe، وبعض سماعات Beats.

وأضافت آبل أنه تحسب سماعة AirPods Max كعنصر واحد، وسماعتا AirPods و AirPods Pro (الجيل الأول) كعنصرين، في حين يحسب الجيل الثاني من AirPods Pro كثلاثة عناصر.

وتعامل آبل بعض طرز سماعة AirPods على أنها عناصر متعددة؛ لأنها أحيانًا تحسب كل سماعة أذن على حدة، كما تعد علبة الشحن نفسها عنصرًا منفصلًا.

وعند إضافة العناصر إلى قائمة الأغراض في تطبيق “تحديد الموقع” Find My، يمكن للمستخدمين تتبع موقع كل عنصر على الخريطة عبر أجهزة آيفون أو آيباد أو حواسيب ماك الخاصة بهم.

ومن الجدير بالذكر أنه يلزم تثبيت نظامي iOS 16 و iPadOS 17 فما أحدث في أجهزة آيفون وآيباد للاستفادة من ميزة مضاعفة الأغراض التي يمكن تتبعها.

وتعد خدمة “تحديد الموقع” Find My إحدى أبرز المزايا في أجهزة آبل، وهي عبارة عن شبكة مشفرة تضم مئات الملايين من أجهزة الشركة، وتعتمد على تقنية البلوتوث لاكتشاف الأغراض المفقودة القابلة للتتبع وإظهار موقعها التقريبي، كما تتيح بالأساس تتبع أجهزة آبل نفسها وتسهيل العثور عليها عند فقدانها، وهي تشبه خدمة العثور على الأجهزة Find My Device من جوجل.