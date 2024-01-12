هونر تكشف رسميًا عن هواتف Honor Magic 6 الرائدة

كشفت شركة هونر رسميًا عن هواتف Honor Magic 6، أولى هواتفها الرائدة لعام 2024، وهي تأتي بإصدار أساسي بالإضافة إلى إصدار “برو”.

ويأتي كلا الهاتفين بشاشة منحنية من نوع LTPO أمولد قياسها 6.8 إنشات بدقة 1264 × 2800 بكسل مع معدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتزًا، ويصل معدل السطوع فيها إلى 1800 شمعة في الوضع العادي بحد أقصى، وحتى 5000 شمعة عند تشغيل المحتوى بتقنية HDR، مع تقنيات حماية العين في أثناء الاستخدام مثل تقنية التعتيم.

وتحتوي الشاشة في الهاتفين على مستشعر لبصمات الأصابع وثقب يضم كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، ويتميز إصدار برو بوجود نظام إضافي لتعرّف الوجه على نحو ثلاثي الأبعاد لفك قفل الهاتف.

ويعمل الهاتفان بمعالج سنابدراجون 8 جين 3 العالي الأداء المصنوع بتقنية تصنيع قدرها 4 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية قدرها 12 أو 16 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 256 أو 512 جيجابايت، ويتوفر إصدار برو بسعة إضافية مساحتها تيرابايت، ويعمل كلا الهاتفين بنظام MagicOS 8.0 الجديد من هونر المبني على نظام أندرويد 14 مع الكثير من الإضافات الجمالية في الواجهة والمزايا المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بالكاميرا الخلفية، يحتوي إصدار برو Honor Magic 6 Pro على نظام تصوير مكوّن من 3 كاميرات في شكل دائري؛ كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة متغيرة يصل قياسها إلى f/1.4، كما توجد أيضًا كاميرا مكبرة (بيريسكوب) بدقة قدرها 180 ميجابكسل تعطي تقريبًا بصريًا قدره 2.5x، وتقريبًا رقميًا يصل إلى مئة ضعف، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

وأما الإصدار الأساسي، فيأتي بالتصميم نفسه، لكن مع كاميرا أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة قياسها f/1.9، وكاميرا مكبرة بدقة قدرها 32 ميجابكسل إلى جانب كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

ويحمل هاتف Honor Magic 6 Pro بطارية تبلغ سعتها 5600 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة تصل إلى 80 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 66 واطًا، في حين يحمل الإصدار الأساسي بطارية سعتها 5450 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة تصل إلى 66 واطًا والشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 50 واطًا، وتوفر الشركة الشاحن التقليدي في علبة الشراء، ويمكن للمستهلكين شراء الشاحن اللاسلكي السريع على نحو منفصل. ويدعم الهاتفان خاصية الشحن اللاسلكي العكسي لشحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا بقدرة تبلغ 5 واطات.

ويدعم الهاتفان الاتصال بشبكات واي فاي 7 وبلوتوث 5.3 بالإضافة إلى شبكات الجيل الخامس، مع ميزة إضافية للاتصال عبر الأقمار الصناعية.

وتطرح هونر هاتفيها الجديدين بعدة ألوان، منها الأبيض والأخضر والأسود والأرجواني والأزرق، بتصميم مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، ويتراوح سعر الهاتفين في الصين بين 620 و 950 دولارًا أمريكيًا وفقًا للإصدار والسعة التخزينية والذاكرة العشوائية.

ولم تكشف هونر بعدُ عن موعد توفر الهاتفين في الأسواق العالمية خارج الصين، إذ سيجري طرحهما بزيادات سعرية متفاوتة.