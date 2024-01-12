مايكروسوفت تختبر تشغيل Copilot تلقائيًا ضمن ويندوز

بدأت مايكروسوفت باختبار تغيير لنظام التشغيل ويندوز 11 الذي يشهد تشغيل مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot تلقائيًا عند بدء تشغيل ويندوز ضمن الأجهزة ذات الشاشة العريضة.

وتختبر الشركة التغيير بصفته جزءًا من نسخة المعاينة الحديثة من نظام التشغيل ويندوز 11 برقم الإصدار 23615 ضمن قناة المطورين Dev، مما يسمح لمختبري برنامج ويندوز إنسايدر بتقديم الملاحظات قبل طرح المنتج على نطاق واسع.

وتقول مايكروسوفت في تدوينة: “نحاول فتح مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot تلقائيًا عند بدء تشغيل ويندوز ضمن الأجهزة ذات الشاشات العريضة مع وجود بعض مستخدمي برنامج ويندوز إنسايدر في قناة المطورين Dev”.

ولا توضح الشركة ما الأجهزة ذات الشاشات العريضة بالضبط، مع أن خيار ويندوز 11 نفسه يقول إن مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot يفتح تلقائيًا عند استخدام شاشة واسعة.

وتعد هذه بمنزلة طريقة أخرى تتبعها مايكروسوفت من أجل محاولة دفع تقنية الذكاء الاصطناعي التي من المحتمل أن تثير انتقادات من مستخدمي ويندوز، كما أنها تضيف خيارًا جديدًا يجب عليك تعطيله في ويندوز إذا واصلت الشركة هذا التغيير.

وقوبل إدماج مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي آخرًا في جوانب مختلفة من برامجها بانتقادات من بعض المستخدمين الذين يشعرون بأن الشركة تبالغ في استخدام الذكاء الاصطناعي وتجعله تطفليًا للغاية.

وتتشابه هذه المحاولة مع الدفع القوي الذي اتبعته مايكروسوفت فيما يتعلق بمتصفح إيدج داخل نظام التشغيل ويندوز 11، الذي تشغله تلقائيًا بدلًا من متصفحك الافتراضي إذا كنت تستخدم أدوات ويندوز المصغرة أو وظيفة بحث ويندوز.

ويأتي هذا التغيير المرتبط بمساعد الذكاء الاصطناعي Copilot بعد أيام فقط من إعلان مايكروسوفت مفتاح Copilot جديدًا لأجهزة الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز، الذي يشغل عند الضغط عليه تجربة مساعد الذكاء الاصطناعي.

وكشفت شركات تصنيع أجهزة الحواسيب المحمولة، مثل دل ولينوفو، عن أجهزة حواسيب محمولة مزودة بمفتاح Copilot الجديد، ومن المتوقع أن يتبعها المزيد في الأشهر المقبلة.

ويبدو أن عملاقة البرمجيات مستعدة أيضًا لإضافة المزيد من خيارات التخصيص إلى Copilot داخل ويندوز قريبًا.

واكتشف المستخدمون خيارًا غير معلن لموفري الدردشة المتعددين لمساعد الذكاء الاصطناعي، مما يشير إلى أن مايكروسوفت قد تفتح Copilot أمام المكونات الإضافية التابعة لجهات خارجية.