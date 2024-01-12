مايكروسوفت تجلب الذكاء الاصطناعي لتجار التجزئة

أعلنت مايكروسوفت إمكانات جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي إلى جانب مجموعة جديدة من حلول البيانات المدعومة بمنصة Azure Cloud المصممة لمساعدة تجار التجزئة في تغيير تجربة المتسوق.

وتوفر هذه الحلول توصيات خاصة، وإعلانات مستهدفة، وتجارب افتراضية. ويعد الذكاء الاصطناعي التوليدي بمنزلة ميزة رئيسية لحلول مايكروسوفت الجديدة.

وتستطيع متاجر التجزئة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل توليد إعلان مرئي خاص للمتسوق بناءً على تاريخ التصفح السابق.

وتتضمن المزايا الجديدة قالب Copilot الذي يتيح لتجار التجزئة إنشاء تجارب تسوق خاصة يمكن إدماجها لاحقًا في تطبيق أو موقع ويب يسمح للمتسوقين بإجراء استعلامات باللغة الطبيعية.

وتدعي الشركة أن القوالب، التي يشغلها النموذج اللغوي الكبير GPT-4 من خلال خدمة Azure OpenAI، يمكنها مساعدة المتسوق عبر الإنترنت بالطريقة نفسها التي يساعد بها مسؤولو المتجر المشتري في متجر فعلي.

وقالت مايكروسوفت في بيان لها إن هذا القالب يمكنه أيضًا عرض العناصر التكميلية لزيادة حجم السلة وتعزيز رضا العملاء.

ويمكن لقالب Copilot جديد آخر دعم عمليات المتجر من خلال مساعدة الموظفين الذين يعملون عبر المنافذ المادية في استخلاص الرؤى من العمل.

ويمكن لمسؤولي المتجر استخدام القالب لإنشاء مساعد ذكاء اصطناعي توليدي للحصول على إجابات للأسئلة المتعلقة بإجراءات المتجر وقوائم المنتجات وسياسات الموارد البشرية والمزايا.

كما يمكن استخدام المساعد للوصول إلى معلومات العملاء، مما قد يساعد في تحسين تجارب التسوق داخل المتجر.

وتمنح التطبيقات التي تستخدم قالب Copilot مسؤولي المتجر رؤية للأسئلة الشائعة للموظفين والعملاء، مما يسمح لهم بالحصول على رؤى تساعدهم في اتخاذ إجراءات ذات معنى، مثل تحديث التدريب أو الإجراءات أو الإرشادات.

ووفقًا للشركة، فإن هناك فوائد عديدة، مثل زيادة المبيعات وتحسين رضا العملاء وانخفاض التكاليف.

وتتحقق هذه الفوائد من خلال التوصيات المخصصة، والإعلانات المستهدفة، وأتمتة المهام، مثل التوصيات بالمنتج وخدمة العملاء.

وقد تقلل الأتمتة من تكاليف تجار التجزئة، مما يؤدي إلى توفير الموارد التي يمكن استخدامها في مكان آخر في العمل.

ومن الواضح أن حلول مايكروسوفت الجديدة مصممة لجعل تجربة التسوق خاصة وجذابة للعملاء، وقد تؤدي إلى زيادة المبيعات ورضا العملاء لتجار التجزئة إذا استخدمت بالشكل الصحيح.

ولا يزال من السابق لأوانه تحديد تأثير حلول مايكروسوفت الجديدة في صناعة البيع بالتجزئة.