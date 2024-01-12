شاومي تكشف رسميًا عن هاتف POCO X6 المتوسط المواصفات

أعلنت شركة شاومي هاتفها الجديد POCO X6 الذي يشبه إلى حد بعيد هاتف ريدمي نوت 13 برو الذي أطلقته الشركة في وقتٍ سابق.

وتقدم شاومي هاتفها الجديد بالتوازي أيضًا مع الكشف عن إصدار برو الذي يتشارك معه في بعض المواصفات، إذ يأتي هاتف POCO X6 بشاشة من نوع OLED قياسها 6.67 إنشات بدقة قدرها 1.5K ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا مع معدل سطوع يصل إلى 1800 شمعة، وتعمل الشاشة بحساسية عالية للمس قدرها 240 هرتزًا، وهي محمية بزجاج حماية من نوع جوريلا جلاس Victus، وهي الشاشة نفسها المستخدمة في إصدار برو.

ويعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 7s جين 2 الجديد، وهو مزود بنظام تبريد للتحكم في درجة حرارة الهاتف في أثناء تشغيل الألعاب والمهام الثقيلة، كما يضم الهاتف ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت، مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويحتوي هاتف POCO X6 على كاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل بتقنية التثبيت البصري مع كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير من قرب بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بواجهة MIUI 14 المبنية على نظام أندرويد 13، ويحتوي على بطارية سعتها 5100 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع مع شاحن قوته 67 واطًا.

ويضم الهاتف مستشعر بصمة مدمج بالشاشة، ومستشعر IR للأشعة تحت الحمراء للتحكم في الأجهزة المنزلية، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات السلكية، وسماعات خارجية استريو، بالإضافة إلى دعم مقاومة رذاذ الماء والغبار بمعيار IP54.

وتطرح شاومي هاتف POCO X6 باللونين الأبيض والأسود بسعر يبدأ من 250 دولارًا أمريكيًا.