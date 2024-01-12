جوجل تزيل العديد من المزايا من مساعدها الشخصي

أعلنت شركة جوجل عزمها إزالة العديد من مزايا مساعدها الشخصي (Google Assistant)، بسبب كونها “غير مستغلة على نحوٍ كافٍ”، وفقًا لما ذكرته الشركة عبر موقعها الرسمي.

وقالت جوجل إنها ستزيل المزايا ذات الاستخدام المنخفض من أجل إعطاء الأولوية للمزايا الأخرى التي “يحبها المستخدمون” والاستثمار في التكنولوجيا الأساسية، كما وعدت بجعل مساعدها الشخصي “أكثر فائدة”.

وبدءًا من نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري، سيبدأ إخطار المستخدمين الذين يعتمدون على المزايا المقرر إزالتها بأنه سيجري إيقافها، وستُزال تلك المزايا نهائيًا بحلول نهاية شهر فبراير/ شباط القادم.

وتأتي تلك الأخبار بعد مرور يوم على إعلان جوجل تسريح نحو ألف موظف، منهم موظفون عملوا على تطوير مساعدها الشخصي، من أجل خفض التكاليف.

وستُحذف المزايا التي أعلنتها جوجل من الهواتف الذكية واللوحيات والساعات الذكية، بالإضافة إلى أجهزة أخرى مثل مكبرات الصوت وأجهزة العرض الذكية. ومع أن جوجل قد أشارت إلى وجود بدائل، لكنها في واقع الأمر لا تعادل المزايا الأصلية.

ومن المزايا التي تنوي جوجل إزالتها من (Google Assistant) إمكانية تشغيل الكتب الصوتية والتحكم فيها صوتيًا في “كتب جوجل بلاي”، وضبط أو استخدام المنبهات في الموسيقى أو الراديو أو مشغل الوسائط المتعددة، أو إدارة ساعة التوقيت في الشاشات الذكية ومكبرات الصوت، أو استخدام الصوت لإرسال رسالة بريد إلكتروني أو صوت أو صورة عبر مساعد جوجل، وغيرها من المزايا.

وتعمل جوجل في الوقت الحالي على إدماج روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها “Bard” في مساعدها الشخصي من أجل تحسين أدائه في التفاعل مع المستخدمين والإجابة عن الأسئلة وتنفيذ المهام.