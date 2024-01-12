الشركة الفنية لتوطين التقنية توقع اتفاقية جديدة مع مركز مكة الطبي MMC

أعلنت الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS) توقعيها اتفاقية جديدة مع مركز مكة الطبي (MMC)، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 في نسخته الثالثة، التي أقيمت في جدة سوبر دوم خلال المدة الممتدة من 8 إلى 11 ینایر 2024.

وقد وقع عقد الاتفاقية كل من الدكتور جسار السبيعي؛ الرئيس التنفيذي لمركز مكة الطبي، وعلي بن عبد اللطيف العثمان؛ الرئيس التنفيذي للشركة الفنية لتوطين التقنية، وبحضور مجموعة من المديرين والمهتمين.

وتعليقًا على هذا الحدث؛ قال الدكتور جسار السبيعي؛ الرئيس التنفيذي لمركز مكة الطبي: “لقد اخترنا نظام (كير وير) CareWare الذي طورته الشركة الفنية لتوطين التقنية ليصبح النظام الطبي الإلكتروني والنظام المالي والإداري لدينا. ونحن على ثقة بأن هذا النظام سيسهم في تحسين جودة رعاية المرضى بشكلٍ كبير، لما يتمتع به من قدرات تقنية فائقة تمكن العاملين في القطاع الصحي من الوصول السريع إلى سجلات المرضى بما يشمل: التاريخ الطبي، وتقارير المختبر، والوصفات الطبية، وخطط العلاج، مما يؤدي إلى تحسين نتائج المرضى”.

ومن جانبه أكد علي بن عبد اللطيف العثمان؛ الرئيس التنفيذي للشركة الفنية لتوطين التقنية أهمية النظام الطبي الإلكتروني (CareWare) للمستشفيات الخاصة، إذ يوفر العديد من المزايا، بدءًا من التعزيز الرقمي وإدارة الموارد الموحّدة ووصولًا إلى إمكانات تخطيط موارد المؤسسات، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الكفاءة والربحية. ومن خلال تبني منتجات متقدمة مثل النظام الطبي الإلكتروني (CareWare)، يمكن للمستشفيات الخاصة أن تضع نفسها في طليعة التحول الرقمي، وتوفر خدمات رعاية صحية مثالية لمرضاها.

ويتميز النظام الطبي الإلكتروني (CareWare) بدعمه وحدة دورة الإيرادات (RCM)، التي تأتي متكاملة مع النظام الطبي، وترتبط بشكل مباشر بالنظام المالي والإداري.

كما يتميز النظام بدعمه تعدد الفروع، وتعدد المنشآت، ووحدات العمل، كما أنه قابل للتهيئة والتعديل والتكييف حسب متغيرات العمل في النظام، وموائم المعايير الدولية القياسية.

الجدير بالذكر أن الشركة الفنية لتوطين التقنية ركزت منذ تأسيسها على التميز في بناء الأنظمة المتكاملة باستخدام أحدث التقنيات لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة في حوسبة أعمالها. وانطلاقًا من رسالتها، تستقطب الشركة الأفراد المهرة، القادرين على التعامل مع المعلومات التقنية بفعالية، لتحقيق حلول تنافسية عالية للسوق المستهدف للشركة. وتعتمد الشركة أحدث المعايير لتطوير الأنظمة، التي توفرها قواعد البيانات والأنظمة المفتوحة المصدر لتحقيق المرونة في بناء الحلول المطلوبة.