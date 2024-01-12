أفضل 5 سماعات لاسلكية أُعلنت في معرض CES 2024

تتطور السماعات اللاسلكية باستمرار، وتضيف الشركات المُصنعة لهذه السماعات المزيد من المزايا الجديدة إلى منتجاتها مع كل طراز جديد تُنتجه، ففي معرض CES 2024 أعلنت العديد من الشركات الرائدة في تصنيع السماعات اللاسلكية إصدارات جديدة من منتجاتها تتضمن مزايا مبتكرة، فبعض هذه السماعات يمكنها تعرّف علامات التوتر ودرجة التركيز للمستخدم في أثناء الاستماع.

من ناحية أخرى، تتضمن بعض السماعات التي أُعلنت في هذا المعرض شاشات تعمل باللمس موجودة على علبة الشحن، ليتمكن المُستخدم من التحكم في السماعات مباشرة من علبة الشحن. بالإضافة إلى ذلك، أضافت بعض الشركات مستشعرات إلى سماعاتها لقياس نبضات القلب ودرجة حرارة الجسم.

وفيما يلي، سنذكر بعضًا من أفضل السماعات اللاسلكية التي أُعلنت في معرض CES 2024:

1- سماعات Master & Dynamic MW75-Neuro: تعاونت شركة الصوتيات Master & Dynamic مع منصة الذكاء الاصطناعي Neurable AI لتطوير سماعة MW75-Neuro التي تدعم التخطيط الكهربائي للدماغ (EEG). تُعدّ سماعة MW75-Neuro أول جهاز قابل للارتداء من خارج المجال الطبي يدعم التخطيط الكهربائي للدماغ (EEG)، وتستخدم هذه السماعات مستشعرات عصبية لقياس موجات الدماغ لمساعدة مرتديها في تعرّف أوقات التركيز، وعلامات التوتر، وتُحلَّل المعلومات التي تجمعها هذه المستشعرات عبر تطبيق Neurable AI المُتاح لمُستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد أو iOS. 2- سماعة Shokz OpenSwim Pro: إذا كنت تحب الاستماع إلى الموسيقا أو البودكاست في أثناء السباحة، فإن سماعة Shokz OpenSwim Pro مناسبة لك. فهي تحتوي على ذاكرة تخزين بسعة قدرها 32 جيجابايت؛ مما يعني إمكانية تخزين ما يصل إلى 8000 ملف من نوع MP3، للاستماع إليها في أثناء السباحة. تُعدّ سماعة Shokz OpenSwim Pro واحدةً من أفضل السماعات الرياضية المقاومة للماء، وتمتاز بالوزن الخفيف والتصميم المثالي للسباحة والجري وركوب الدراجات. تُتنج هذه السماعات صوتًا واضحًا ونقيًا عند الاستماع إلى المقاطع الصوتية المختلفة، وفي أثناء إجراء المكالمات الصوتية، وتدعم ثلاثة أوضاع EQ، هي: وضع السباحة (swimming mode)، ووضع التعزيز الصوتي (vocal booster mode)، والوضع القياسي (standard mode). تدعم سماعة OpenSwim Pro مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، وهذا يسمح للمستخدمين باستخدام هذه السماعات لمدة تصل إلى ساعتين في أثناء السباحة حتى عمق يصل إلى مترين. وتمتاز هذه السماعات أيضًا بعمر البطارية الطويل؛ إذ تستمر بالعمل لمدة تصل إلى تسع ساعات، وتدعم الشحن السريع، والاتصال المتعدد النقاط لتتمكن من التبديل بسلاسة بين الأجهزة المقترنة بالسماعات. 3- سلسلة سماعات JBL Live TWS 3 Series: تتضمن سلسلة سماعات JBL Live TWS 3 Series الجديدة ثلاثة طرز تأتي بتصاميم مختلفة، هي: Buds و Beam و Flex، وقد ركزت شركة JBL في إضافة مزايا جديدة إلى علبة الشحن الخاصة بهذه السماعات للاستفادة منها بأقصى درجة ممكنة. إذ تمتاز علب الشحن الخاصة بهذه السماعات بأنها تحتوي على شاشات تعمل باللمس من نوع LED بمقاس قدره 1.45 بوصة، وهذه الشاشات تجعل علب الشحن هي أجهزة التحكم الرئيسية في السماعات؛ إذ سيتمكن المستخدم من التحكم في جميع المزايا والوظائف الخاصة بالسماعات من علبة الشحن مباشرة دون الحاجة إلى استخدام تطبيق JBL Headphones. 4- سماعات MOMENTUM Sport:

تمتاز سماعات MOMENTUM Sport بقدرتها على قياس بعض المؤشرات الحيوية للمُستخدم، فهي تحتوي على مستشعر (PPG) لمراقبة نبضات القلب، ومستشعر آخر لقياس درجة حرارة الجسم، وتظهر البيانات التي تجمعها السماعات في تطبيق Health المتوفر في أجهزة آبل المختلفة. قد تكون هذه السماعات مفيدة بنحو خاص للأشخاص الذين يرغبون في مراقبة معدل ضربات القلب دون ارتداء ساعة ذكية؛ إذ يمكنهم الاستفادة من هذه السماعات التي تُصدر صوتًا واضحًا ونقيًا للاستماع إلى المقاطع الصوتية المتنوعة، بالإضافة إلى مراقبة نبضات القلب ودرجة حرارة الجسم. 5- سماعات Unity: تمتاز سماعات Unity بأنها تصدر صوتًا عالي الجودة، وتدعم الاتصال بالأجهزة عبر تقنية البلوتوث، ويمكنها بث المقاطع الصوتية عبر شبكات الواي فاي بالإضافة إلى أنها تأتي مع سلك خاص للاتصال السلكي بالأجهزة. تعمل هذه السماعات بمعالج مزدوج النواة وتضم ذاكرة للتخزين تسمح لك بتخزين الملفات الصوتية، كما تضم مستشعرًا للحركة للتتبع الدقيق لحركة الرأس وتوفير صوت مكاني قادم من جميع الاتجاهات. وتدعم هذه السماعات خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، وتستمر بالعمل لمدة تصل إلى ثماني ساعات. وعلى عكس معظم السماعات المعروضة في معرض CES 2024، فإن سماعات Unity مُتاحة للشراء في الوقت الحالي، بسعر قدره 2199 دولارًا.