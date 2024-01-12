أسوس تكشف عن حواسيب الألعاب المحمولة ROG Zephyrus G14 و G16 إصدارات 2024

كشفت شركة أسوس عن إصدارات عام 2024 من حواسيب الألعاب المحمولة الخاصة بها ROG Zephyrus G14 و ROG Zephyrus G16 بتحسينات شاملةً في التصميم الخارجي والشاشة والمواصفات الداخلية مقارنةً بإصدارات العام الماضي.

ويتمتع الجهازان بهيكل خارجي مصنوع من الألمنيوم مقارنةً بإصدارات العام الماضي التي كانت مصنوعة من سبائك المغنيسيوم، مما يجعل الجهازين الجديدين على درجة متانة عالية مع وزن خفيف، كما أن التصميم الجديد أيضًا يوفر مساحة كبرى للوحة المفاتيح ولوحة التتبع، كما أضافت الشركة بعض الإضافات الجمالية للتصميم الخارجي.

ويحمل جهازا أسوس ROG Zephyrus G14 و ROG Zephyrus G16 شاشات عالية الدقة بقياس قدره 14 و 16 إنشًا على الترتيب من نوع أولد بتردد يصل إلى 120 هرتزًا، وهي من صناعة سامسونج، وتغطي كامل الطيف اللوني DCI-P3، كما تدعم تقنيات G-Sync و Dolby Vision و VESA DisplayHDR True Black 500، وهي تقنيات مهمة للاعبين والمبدعين.

ويعمل جهاز أسوس Zephyrus G14 بمعالجات رايزن حتى Ryzen 9 8940HS، في حين يعمل جهاز Zephyrus G16 بمعالج إنتل كور ألترا 9 من فئة 185H، مع بطاقات رسوميات متنوعة حتى RTX 4070 في إصدار G14 و RTX 4090 في إصدار G16، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى تيرابايت أو 4 تيرابايت في الإصدارين على الترتيب.

ويدعم الجهازان الاتصال بشبكات واي فاي 6E وبلوتوث 5.3، ويحمل جهاز G14 بطارية سعتها 73 واطًا/ الساعة، في حين يحمل إصدار G16 بطارية سعتها 90 واطًا، تدعم الشحن السريع.

ويحمل الجهازان سماعات خارجية تدعم تقنية Dolby Atmos، وهما مزودان بنظام تبريد ذكي يعتمد على تقنية Liquid Metal ومراوح ذات تصميم فعّال، وأنابيب حرارية مُجددة من أجل تبريد فعال في أثناء تشغيل الألعاب الرائدة.

ولم تكشف أسوس عن أسعار جهازي ROG Zephyrus G14 و ROG Zephyrus G16، ويتوقع إطلاقهما بدايةً من الربع الأول من العام الجاري.