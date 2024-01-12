أجهزة لوحية بمواصفات مميزة أُعلنت في معرض CES 2024

أُعلن في معرض CES 2024 العديد من الأجهزة اللوحية التي تمتاز بمواصفات قوية تجعلها مناسبة للعمل والدراسة والتصميم والرسم وغيرها من المهام، وبرزت الأجهزة اللوحية التي أطلقتها لينوفو و TCL لما تحويه من مواصفات استثنائية تعزز تجربة الاستخدام بنحو كبير، فقد أطلقت لينوفو جهازًا يمكنك استخدامه كحاسوب محمول يعمل بنظام ويندوز وكجهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد، وأطلقت TCL جهازين يدعمان تقنية NXTPAPER 3.0 الجديدة التي توفر تجربة مشاهدة مريحة للعين.

وفيما يلي سنذكر بعضًا من الأجهزة اللوحية التي أُعلنت في CES 2024 والتي تتمتع بمواصفات مميزة:

1- جهاز Lenovo Tab M11:

Lenovo Tab M11 هو جهاز لوحي مصمم للترفيه والدراسة والعمل، ويأتي مع قلم Tab Pen من لينوفو الذي يوفر تجربة كتابة ورسم سلسة ومثالية للهواة والمحترفين.

يحتوي هذا الجهاز اللوحي على برامج مُحملة سابقًا لتعزيز قابلية الاستخدام، ومنها: برنامج Nebo الذي يحوّل النص المكتوب بخط اليد إلى نص رقمي، ويساعد برنامج MyScript Calculator 2 في حل المعادلات، ويتيح WPS Office للمستخدمين عرض المستندات وتحريرها بسهولة.

يمكنك أيضًا تقسيم شاشة Tab M11 إلى قسمين لتعدد المهام، على سبيل المثال: يمكنك تدوين الملاحظات أو الرسم في أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو. ويدعم هذا الجهاز أيضًا وضع القراءة الذي يسمح لك بتغيير درجات الألوان في الشاشة لتجربة قراءة مريحة.

يضم Lenovo Tab M11 شاشة مشرقة تأتي بمقاس قدره 11 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

ويحتوي هذا الجهاز اللوحي على مكبرات صوت رباعية ويدعم خاصية Dolby Atmos، ويعمل بمعالج MediaTek Helio G88 الثماني النوى، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 4 أو 8 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 8 أو 64 أو 128 جيجابايت، ويمكن زيادتها عبر بطاقة الذاكرة الخارجية.

يحتوي جهاز Lenovo Tab M11 على بطارية تبلغ سعتها 7040 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

يستمر هذا الجهاز اللوحي بالعمل لمدة تصل إلى 10 ساعات من بث مقاطع الفيديو ويمكن أن يستمر طوال اليوم في حال استخدامه لأداء المهام السهلة كتدوين الملاحظات، وقراءة المستندات.

2- جهاز Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid:

ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid هو حاسوب يندرج ضمن فئة 2 في واحد؛ إذ يمكنك استخدامه كحاسوب محمول يعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، وكجهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد 13 بنحو مستقل تمامًا عن الحاسوب المحمول.

يضم هذا الجهاز شاشة من نوع OLED بمقاس قدره 14 بوصة، ويعمل الحاسوب بمعالج Intel Core Ultra 7 ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11.

وعند فصل الشاشة عن لوحة المفاتيح، يمكنك استخدامها كجهاز لوحي مستقل يعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 + Gen 1)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت، ويعمل بنظام أندرويد 13. وفي حال فصل الشاشة ستتمكن من إقران الحاسوب بشاشة خارجية إذا أردت ذلك.

هذا الجهاز مناسب لك إذا كنت بحاجة إلى حاسوب محمول وجهاز لوحي، ويُعدّ من أبرز الأجهزة التي أُعلنت في معرض CES 2024.

3- جهاز TCL NxtPaper 14 Pro:

كشفت TCL في CES 2024 عن جهاز NxtPaper 14 Pro اللوحي المميز الذي يضم شاشة تدعم تقنية NxtPaper 3.0 الجديدة التي توفر تجربة بصرية مشابهة لقراءة الكتب الورقية تحت الضوء الطبيعي، وهي مريحة للعين، وتمتاز بأنها مضادة للتوهج وتحجب نسبة كبيرة من الضوء الأزرق الصادر من الشاشات.

تتيح تقنية NXTPAPER 3.0 ثلاثة أوضاع لعرض المحتوى على الشاشة، العرض العادي للاستخدام المنتظم مع ضوء أزرق منخفض، ووضع الورق الملون مع تباين منخفض يناسب قراءة القصص المصورة، ووضع العرض بالأبيض والأسود لقراءة الكتب الإلكترونية، وهذه الأوضاع الملائمة للقراءة تُغني عن استخدام قارئ إلكتروني؛ إذ يمكنك استخدام هذا الجهاز اللوحي للعمل والدراسة، وكقارئ إلكتروني أيضًا.

يضم NxtPaper 14 Pro شاشة بمقاس قدره 14 بوصة، ويعمل بمعالج (MediaTek Dimensity 8200) ويضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت، كما يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 12,000 ميلّي أمبير/ الساعة وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 33 واطًا.

4- جهاز TCL Tab 10 NxtPaper 5G:

Tab 10 NxtPaper 5G هو الجهاز اللوحي الآخر الذي أعلنته TCL في معرض CES 2024، وكما يوحي الاسم، يمتاز هذا الجهاز اللوحي بدعمه لشبكات الجيل الخامس (5G)، بالإضافة إلى ذلك، تدعم شاشته تقنية NxtPaper 3.0 التي توفر تجربة مشاهدة مريحة للعين.

تأتي شاشة هذا الجهاز بمقاس قدره 10.4 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2560 × 1440 بكسلًا، وبسطوع يصل أقصاه إلى 700 شمعة/ المتر المربع. ويعمل جهاز Tab 10 NxtPaper 5G بمعالج ثماني النوى ولكن TCL لم تذكر اسمه، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 14، ويأتي هذا الجهاز مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت، ويحتوي Tab 10 NxtPaper 5G على بطارية تبلغ سعتها 6000 ميلّي أمبير/ الساعة.

5- جهاز Wacom Cintiq Pro المخصص للرسم:

يمتاز الجهاز اللوحي Wacom Cintiq Pro بأنه يضم شاشة بدقة قدرها 4K، ويتوفر بثلاثة إصدارات تضم شاشات بأحجام مختلفة، هي: 27 بوصة أو 22 بوصة أو 17 بوصة، وجميعها واسعة بما يكفي لتوفير تجربة رسم مريحة للرسامين، وتمتاز بأنها تُظهر الألوان بوضوح كبير، وتبدو جميع الألوان بدرجاتها الطبيعية. كما تدعم جميع الطرز القلم الجديد Wacom Pen الذي يمتاز بالسلاسة؛ مما يعزز تجربة الرسم.

يتوفر لهذه الأجهزة حامل Wacom Cintiq Pro Stand الذي يُباع بنحو منفصل، ويضم مفصلًا يمكنك تحريكه بعدّة زوايا لتحصل على درجة الميل المناسبة للرسم. وقبل البدء باستخدام هذا الجهاز يجب توصيله بجهاز آخر، فهو لا يعمل بنحو مستقل مثل الأجهزة اللوحية الأخرى في القائمة، بل يجب توصيله بجهاز آخر، ثم البدء باستخدامه للرسم، ويتوافق هذا الجهاز مع حواسيب ويندوز التي تعمل بنظام ويندوز 10 أو أي نظام أحدث، وحواسيب ماك بوك التي تعمل بنظام التشغيل macOS 11 أو الأحدث.