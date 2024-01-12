أبرز الأجهزة المنزلية الذكية التي أُعلنت في معرض CES 2024

أصبح العديد من الأشخاص يفكرون في تحويل منازلهم إلى منازل ذكية عن طريق استخدام الأجهزة المنزلية الذكية بدلًا من الأجهزة التقليدية، ويساعد ذلك في أداء العديد من المهام بسهولة وسرعة، ويوفر الكثير من الوقت والجهد، ويساعد في تعزيز الإبداع والإنتاجية.

بدأت الأجهزة المنزلية الذكية بالانتشار بنحو كبير في السنوات الأخيرة، فقد بدأت العديد من الشركات المُصنعة للأجهزة المنزلية المختلفة بإنتاج إصدارات ذكية من أجهزة التلفاز، والمكانس، والمرايا، والأقفال، وغيرها الكثير. وقد عُرض في معرض CES 2024 العديد من هذه الأجهزة الذكية التي تدعم مزايا الذكاء الاصطناعي وتُحسّن بيئة منزلك.

فإذا كنت تفكر في تحويل منزلك إلى منزل ذكي، تعرّف أحدث الأجهزة المنزلية الذكية التي عُرضت في معرض CES 2024 والتي ستصل إلى الأسواق في الأشهر المقبلة:

1- المكنسة الذكية DreameBot X30:

تمتاز مكنسة DreameBot X30 Ultra بأنها متعددة الاستخدامات، ويمكنها أداء جميع المهام الخاصة بالتنظيف المنزلي؛ إذ يمكنها كنس الأسطح المختلفة، ومسحها، كما يمكنها تجفيف الأسطح والقضاء على الروائح والبكتيريا دون الحاجة إلى التدخل اليدوي.

تتعامل X30 Ultra بسهولة مع الأوساخ الكبيرة الأحجام، وتتضمن عدّة أوضاع للتنظيف تناسب الأسطح المختلفة، ويمكن تخصيص إجراءات التنظيف لكل غرفة، ويوفر تطبيق DreameHome للمستخدمين تحكمًا كاملًا في المكنسة، مع إمكانية جدولة أوقات التنظيف من بُعد.

تحتوي X30 Ultra على بطارية تبلغ سعتها 6,400 ميلّي أمبير/ الساعة، ويمكنها الاستمرار بالعمل لمدة تصل إلى 260 دقيقة، ويمكن لهذه المكنسة العمل على مساحة تصل إلى 243 مترًا مربعًا بشحنة واحدة.

2- جهاز العرض الذكي Xgimi Horizon Max:

Xgimi Horizon Max هو جهاز عرض ذكي يمكنه عرض المحتوى بدقة قدرها 4K، كما يمكنه التحرك بمفرده والعثور على أفضل جدار في منزلك لعرض المحتوى عليه، وهو قادر على الدوران والإمالة للحصول على أفضل وضع للعرض.

ووفقًا للشركة، يُعدّ Xgimi Horizon Max جهاز العرض الذكي الطويل المدى الأول المعتمد من IMAX Enhanced في العالم، وهذا يضمن مشاهدة المحتوى بجودة عالية جدًا وتوفير تجربة مشاهدة سنيمائية في المنزل.

يدعم Horizon Max تقنيتي ISA 5.0 و Dual Light 2.0، وتساعد تقنية ISA 5.0 في تحديد أفضل موضع عرض على الجدران، وأما تقنية Dual Light 2.0 فتستخدم مصدر ضوء مزدوج لتحسين جودة الصورة، وخاصة في البيئات الساطعة.

3- القفل الذكي Aqara Smart Lock U300:

Aqara Smart Lock U300؛ هو قفل ذكي مُصمم للاستخدام الداخلي أو الخارجي، ويمتاز هذا القفل بعمر البطارية الطويل الذي يصل إلى ثمانية أشهر، ويدعم طرقًا متعددة لفتحه، وهي: بصمات الأصابع أو رموز PIN أو عبر تقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، أو باستخدام المساعد الصوتي.

يمكن لأصحاب المنازل التحكم في القفل من بُعد من الهاتف الذكي، ومنح الوصول المؤقت للضيوف، وتلقي الإشعارات لحظيًا لتعرّف من يدخل إلى المنزل ومن يخرج منه.

4- جهاز الفحص المنزلي Withings BeamO:

Withings BeamO هو جهاز فحص متعدد الاستخدامات يمكنك استخدامه لقياس درجة حرارة الجسم، وبعض المؤشرات الصحية الأخرى في المنزل.

يحتوي هذا الجهاز على مستشعرات متعددة؛ مما يسمح لك باستخدامه كسماعة طبيب، ولقياس نسبة الأكسجين في الدم (SpO2)، ولتخطيط القلب (ECG)، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة الجسم.

تُعرض نتائج الفحوصات على شاشة الجهاز وتُحمّل عبر شبكة الواي فاي إلى التطبيق الخاص بالجهاز، وتتزامن هذه المعلومات مع تطبيق Health المدمج في أجهزة آبل. وعند إجراء جلسات الرعاية الصحية من بُعد، يمكنك مشاركة الاختبارات مع طبيبك لحظيًا.

5- جهاز Matter Casting من أمازون:

أعلنت أمازون في معرض CES 2024 جهاز Matter Casting، الذي يسمح بعرض مقاطع الفيديو من الهاتف والأجهزة اللوحية مباشرة على أجهزة أمازون المدعومة؛ إذ يمكنك الآن عرض محتوى Prime Video على شاشة Echo Show 15 الذكية. وفي الأشهر المقبلة، ستتمكن من عرض المحتوى على أجهزة التلفاز Fire TV.

6- أجهزة التلفاز الذكية:

تتطور أجهزة التلفاز باستمرار لرفع مستوى الترفيه المنزلي، وتوفير تجربة مشاهدة مثالية في المنزل، كما تركز الشركات المُصنعة لأجهزة التلفاز الذكية في اختيار تصاميم مبتكرة لأجهزتها لتلائم بنحو مثالي ديكور المنزل.

أُعلن في معرض CES 2024 العديد من أجهزة التلفاز الذكية الجديدة التي تمتاز بمزايا متعددة لتحسين جودة المحتوى، وأبرزها:

تلفاز LG Signature OLED T.

تلفاز Samsung S95D OLED.

تلفاز Hisense 110UX ULED.

تلفاز TCL QM8 QD Mini LED.

تلفاز Samsung QN900D.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها هذه الأجهزة، يمكنك الاطلاع على مقال: “أفضل أجهزة التلفاز التي أُعلنت في معرض CES 2024 حتى الآن“.

7- روبوتات وأجهزة ذكية أخرى:

أُعلن في معرض CES 2024 العديد من الروبوتات والأجهزة الداعمة للذكاء الاصطناعي التي يمكنك استخدامها في المنزل لتسهيل القيام بالمهام المختلفة، ومنها:

وسادة Motion Pillow التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي للمساعدة في معالجة مشكلة الشخير، والنوم بنحو أفضل طوال الليل.

مرآة Bmind Smart Mirror الذكية التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تعزيز الصحة العقلية والنفسية.

الروبوتات المتعددة الأغراض من شركة Yarbo المخصصة لمساعدتك في أداء المهام الخاصة بالعناية بالحديقة المنزلية.

روبوت الذكاء الاصطناعي Ballie من سامسونج الذي يعمل كجهاز عرض يعرض الصور ومقاطع الفيديو على الأرض أو الجدار أو السقف، ويعمل مساعدًا منزليًا ذكيًا.

ولتتعرّف المزيد من التفاصيل حول هذه الروبوتات والأجهزة الداعمة للذكاء الاصطناعي وطريقة عملها، يمكنك الاطلاع على مقال: “معرض CES 2024.. إليك أفضل الروبوتات وأجهزة الذكاء الاصطناعي التي عُرضت في اليوم الأول“.