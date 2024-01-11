OpenAI تعلن إطلاق متجر GPT

أعلنت شركة OpenAI إطلاق متجر GPT الجديد الذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى روبوتات الذكاء الاصطناعي المعدّلة المبنية على النماذج التي تطورها الشركة.

وكانت الشركة قد أعلنت متجرها الجديد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقد تمكن عملاء الشركة من إنشاء ما يزيد على 3 ملايين نسخة معدلّة من روبوت ChatGPT، وأصبح الكثير منها متاحًا الآن في متجر GPT الجديد.

وقالت الشركة إنها بدأت إطلاق المتجر لمشتركي خطط “ChatGPT بلس” بالإضافة إلى عملاء المؤسسات Enterprise والفرق Teams، ويمكن الوصول إلى المتجر من داخل التطبيق أو عبر الموقع الرسمي للشركة من خلال هذا الرابط.

ومن الجدير بالذكر أن متجر GPT ليس متاحًا في الوقت الحالي لمستخدمي الإصدار المجاني من ChatGPT.

ويتيح المتجر العديد من روبوتات ChatGPT المخصصة، مثل روبوت Consensus للبحث وتجميع النتائج من 200 مليون ورقة بحثية أكاديمية، وروبوت معلم البرمجة من Khan Academy، وروبوت Canva لتصميم العروض التقديمية ومنشورات الشبكات الاجتماعية، وروبوت Books وهو عبارة عن دليل للكتب والأدب، وغيرها من الروبوتات.

وتتيح OpenAI نفسها روبوتاتها المخصصة من خلال علامة تبويب “استكشف Explore” لدى المشتركين في الخطط المدفوعة للشركة.

ويعد إنشاء روبوتات GPT معدّلة أمرًا بسيطًا، ولا يشترط أي مهارات برمجية، ويمكن مشاركتها بسهولة عبر المتجر، حيث ستخضع للمراجعة البشرية والآلية قبل الموافقة عليها، للتأكد من تماشيها مع قواعد الشركة وسياسات الاستخدام.

وأضافت الشركة أنها ستطلق خلال الربع الأول برنامجًا يمكّن منشئي روبوتات GPT المعدّلة من تحقيق الأرباح منها بناءً على تفاعل المستخدم معها دون الكشف عن تفاصيل إضافية.