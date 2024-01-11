OpenAI تتفاوض مع عمالقة الإعلام من أجل المحتوى

تجري OpenAI محادثات مع CNN و Fox Corp و Time لترخيص أعمالها، في جهد متزايد لتأمين الوصول إلى المحتوى الإخباري لبناء منتجات الذكاء الاصطناعي في حين تواجه ادعاءات بأنها تسرق مواد محمية بحقوق التأليف، وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبرغ.

وتسعى الشركة الناشئة إلى عقد صفقات مع العديد من منتجي الأخبار والفيديو والوسائط الرقمية الأخرى التي يمكن استخدامها لجعل روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي دقيقًا وملائمًا ومحدثًا.

وتواجه OpenAI أيضًا دعاوى قضائية تزعم انتهاك حقوق التأليف. ورفعت صحيفة نيويورك تايمز دعوى قضائية على مايكروسوفت و OpenAI في أواخر الشهر الماضي لاستخدام مقالاتها دون إذن.

وتناقش OpenAI ترخيص المقالات من CNN التي يمكن استخدامها لتدريب ChatGPT وأيضًا عرض محتوى CNN التي يمكن استخدامها في منتجات OpenAI.

وتشمل عملية التفاوض مع CNN و Fox Corp المقالات والمحتوى المرئي والصور.

وقالت جيسيكا سيبلي، الرئيسة التنفيذية لمجلة تايم، في بيان إن الناشر يجري مناقشات مع OpenAI ونحن متفائلون بخصوص التوصل إلى اتفاق يعكس القيمة العادلة للمحتوى.

وأخبرت OpenAI وكالة بلومبرغ في الأسبوع الماضي أنها تجري محادثات مع عشرات الناشرين بخصوص صفقات الترخيص، مع أنها لم تذكر شركات محددة.

وتعد هذه الشراكات أساسية لمستقبل OpenAI إذ إنها توازن بين الحاجة إلى بيانات محدثة ودقيقة لتطوير نماذجها مع التدقيق العام بخصوص مصدر هذه البيانات.

وقالت OpenAI إنها تجري مناقشات مع News Media Alliance، وهي مجموعة تجارية تمثل أكثر من 2200 وسيلة إعلامية في جميع أنحاء العالم، لاستكشاف الفرص، ومناقشة المخاوف، وتقديم الحلول.

وقد أجرت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أيضًا محادثات مع Gannett و News Corp و IAC، وفقًا لتقارير حديثة صادرة عن صحيفة نيويورك تايمز.

وأبدت بعض الشركات الإعلامية الكبرى الأخرى استعدادها للدخول في محادثات مع شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة.

وقالت صحيفة الجارديان: “أجرينا حوارًا سابقًا مع مجموعة واسعة من المطورين، ومنهم OpenAI، ونتوقع أن ينتقل الحوار الآن إلى مرحلة المناقشات التجارية بخصوص استخدام صحافتنا لبناء منتجاتهم وتشغيلها”.

ووقعت OpenAI اتفاقية ترخيص متعددة السنوات مع أكسل سبرينغر مقابل عشرات الملايين من الدولارات، حسبما ذكرت بلومبرغ سابقًا.

وأعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة في شهر يوليو اتفاقًا مع وكالة أسوشيتد برس مقابل مبلغ لم يكشف عنه.

وتواجه OpenAI مخاطر كبيرة من أجل الحفاظ على الوصول إلى الأعمال المحمية بحقوق التأليف.

وقالت الشركة في تقرير قدمته هذا الشهر إلى مجلس اللوردات في المملكة المتحدة: “من المستحيل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة اليوم دون استخدام مواد محمية بحقوق التأليف”، بالنظر إلى مقدار المحتوى عبر الإنترنت المحمي بموجب حقوق التأليف.

وأضافت الشركة: “اقتصار بيانات التدريب على الكتب والرسومات العامة الموجودة منذ أكثر من قرن من الزمان لن يوفر أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تلبي احتياجات مواطني اليوم”.