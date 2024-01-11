هونر تكشف رسميًا عن تحديث MagicOS 8.0

كشفت شركة هونر رسميًا عن تحديث MagicOS 8.0، الإصدار الجديد من واجهة المستخدم الخاصة بها، مع العديد من المزايا الجديدة التي ترتكز على التحسينات الجمالية والذكاء الاصطناعي.

ويعمل تحديث MagicOS 8.0 الجديد على نظام التشغيل أندرويد 14، وقد أدمجت فيه شركة هونر نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد الخاص بها MagicLM، وهو ينتمي إلى فئة نماذج اللغات الكبيرة، كما تقدم هونر الواجهة بآلية عمل جديدة “تستند إلى نوايا المستخدم”، بمعنى أنها تقترح بشكل استباقي الخدمات والتطبيقات بناءً على أنماط الاستخدام، وتوقع الإجراءات التي يريد المستخدم تنفيذها.

وعلى سبيل المثال، إذا كان المستخدم يخطط لاجتماع ما في وقت لاحق، فستقترح الواجهة إضافة الحدث إلى التقويم، أو تقديم اقتراحات لحجز سيارة أجرة عبر أحد تطبيقات نقل الركاب.

وتقدم هونر ميزة أخرى تُسمى Magic Portal، وهي تعمل على الاستفادة من نموذج الذكاء الاصطناعي في تقديم توصيات قائمة على السياق للتطبيقات والخدمات في شكل اختصار عبر شريط جانبي قابل للتمرير، حيث يمكن للمستخدم سحب عنوان من تطبيق الرسائل إلى تطبيق الخرائط في جانب الشاشة لعرض الاتجاهات، أو سحب صورة وإفلاتها في أحد تطبيقات التسوق.

وقالت هونر إن تلك الميزة ستكون مدعومة في التطبيقات المئة الأكثر شعبية في الصين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن توفيرها على نطاق عالمي.

ويوفر تحديث MagicOS 8.0 أيضًا خيارات جديدة لتخصيص الشاشة الرئيسية وشاشة القفل على نحو يشبه نظام iOS في هواتف آيفون، بالإضافة إلى تحسينات أخرى في الأداء واستهلاك موارد الجهاز، ومزايا حظر الإعلانات وإنشاء نسخة إضافية من التطبيقات المثبتة، وغيرها.

وستتيح الشركة الصينية التحديث الجديد لهواتف هونر ماجيك 5 و 4 و 3 وماجيك V بالإضافة إلى سلاسل هونر 100 و 90 و 80 و 70 و 60 و 50 و X50، وذلك على نحو تدريجي خلال النصف الأول من العام الجاري.