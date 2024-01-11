هواوي تطلق فعالية GoPaint للتشجيع على الرسم الرقمي والإبداع

أطلقت شركة هواوي فعالية الإبداع العالمي (HUAWEI GoPaint)، التي تشجع على الرسم الرقمي والإبداع، إذ تهدف إلى إلهام الإبداع وتمكين المزيد من الأشخاص من الانخراط في المساعي الفنية وإحياء مفهوم (ابتكار الجمال).

ويمكن للمشاركين عرض مهاراتهم الفنية الرقمية عبر الإنترنت وذلك في المدة الممتدة من 5 من يناير 2024 إلى 29 من فبراير 2024، الأمر الذي يجسّد التزام هواوي بتعزيز الإبداع.

وتُعد فعالية الإبداع العالمي (HUAWEI GoPaint) بمنزلة منصة للأفراد المبدعين أو أي شخص متحمس للإبداع من خلال أجهزة هواوي اللوحية المصممة لتقديم مزايا إبداعية مبهجة.

وفي هذا الإطار، نظمت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية أمس لقاءً مع عدد مختار من معجبي العلامة التجارية في السوق المحلية، وذلك في متجرها الرئيسي في (واجهة روشن) بهدف إطلاق فعالية GoPaint في السعودية، وتعريف الحضور بها، وكيفية المشاركة فيها، والجوائز التي تنتظر المشاركين الفائزين.

وقد افتتح اللقاء كيث لي؛ نائب رئيس شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية بالحديث عن أهمية هذه الفعالية، مشيرًا إلى أن GoPaint تقدم دعوة لأولئك المتحمسين للإبداع الفني في المملكة العربية السعودية، مما يلهم وينشط الروح الإبداعية داخلهم باستمرار.

وأوضح أن هواوي لا توفر منصة إبداعية للفنانين والمتحمسين للتعبير عن أنفسهم فحسب، بل ترفع أيضًا من مستوى التجربة الإبداعية مع أحدث إصداراتها من الأجهزة اللوحية وآخرها (HUAWEI MatePad Pro 13.2) الذي سيطرح قريبًا في السوق السعودية.

HUAWEI GoPaint تهدف إلى إلهام الإبداع، وتقدم جوائز مميزة:

ارتقت هواوي بالتجربة الإبداعية من خلال الإطلاق العالمي للجهاز اللوحي (HUAWEI MatePad Pro 13.2)، الذي يُعد الجهاز اللوحي الأمثل للإبداع، والذي سيُطرح قريبًا في السوق السعودي.

ويتميّز هذا الجهاز بشاشة مرنة من نوع OLED وبتصميم فائق النحافة، مع نسبة شاشة إلى جسم مثالية تبلغ 94%، كما أنه يأتي مع قلم هواوي M-Pencil (الجيل الثالث)، الذي يوفر أكثر من 10,000 مستوى استشعار للضغط.

ويتيح الجهاز اللوحي إتقان مجموعة متنوعة من الأساليب الفنية. ولكونه مصممًا للعقول المبدعة، يضمن جهاز (HUAWEI MatePad Pro 13.2) التقاط رؤيتك الفنية بدقة وسهولة لا مثيل لها.

بعد هذا الإطلاق، يوجِه نشاط الإبداع العالمي HUAWEI GoPaint الدعوة إلى المتحمّسين للفن لإلهام روحهم الإبداعية وتنشيطها باستمرار. إذا كنت تعتقد أن الإبداع هو دعوة عالمية، فإن Huawei تدعوك إلى حمل الفرشاة الرقمية الخاصة بك والبدء بالرسم.

سيكافَأ الفائزون في فعالية HUAWEI GoPaint بتمويل ابتكارهم، بما يشمل:

جائزة أفضل إبداع (فائز واحد): 5000 دولار.

جائزة أفضل صورة (فائز واحد): 5000 دولار.

جائزة أفضل رواية قصصية (فائز واحد): 5000 دولار.

الجائزة الأكثر شعبية (فائزان): 5000 دولار.

جائزة شرَفية (15 فائزًا): 2000 دولار.

كيف يمكنك المشاركة في فعالية GoPaint من هواوي؟

للمشاركة في فعالية (HUAWEI GoPaint)، ما عليك سوى إرسال عملك الفني قبل الموعد النهائي للتقديم، وهو: 29 من فبراير 2024 الساعة 24:00 بتوقيت بكين ( الساعة 8 توقيت جرينتش)، بإحدى الطرق التالية:

الطريقة الأولى: افتح تطبيق (My HUAWEI) في هاتفك أو جهازك اللوحي، وسجل الدخول إلى التطبيق، ثم أرسل عملك عبر صفحة GoPaint في التطبيق.

الطريقة الثانية: انشر عملك في حسابك في إنستاجرام أو فيسبوك، مع استخدام وسم (#HUAWEIGoPaint) واذكر حساب (HuaweiMobileKSA) الرسمي.

ما متطلبات التقديم؟

يجب تقديم الأعمال الفنية بإعدادات ملف JPG أو PNG، بدقة لا تقل عن 300 بكسل، وحجم ملف لا يزيد على 20 ميجابايت. يجب أن يحتوي كل عمل حُمِّل على نصّ وصفي يتراوح ما بين 30 إلى 80 كلمة. وينبغي للمشاركين استخدام أجهزة هواوي اللوحية فقط لإنشاء أعمالهم الفنية، ويُقبل أي طراز.

لمزيد من التفاصيل، يمكنك زيارة الموقع الرسمي عبر هذا الرابط.

لا تفوت هذه الفرصة! شارك في نشاط #HUAWEIGoPaint واتبع خطوات التقديم التالية. اعرض مهاراتك الفنية واحصل على فرصة للفوز بعملك الفني المذهل! التقط الفرشاة وGoPaint! #HUAWEIMatePad#CreationOfBeauty اعرف المزيد: https://t.co/LGfDCkus07 pic.twitter.com/W9aoFw1b4X — Huawei Arabia (@HuaweiArabia) January 5, 2024