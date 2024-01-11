هواوي تطرح حاسوبها المحمول MateBook D 14

طرحت هواوي حاسبًا محمولًا جديدًا مزودًا بمعالج من الجيل الثالث عشر من إنتل يتبع السلسلة H يحمل اسم MateBook D 14.

ويتشابه الجهاز الجديد مع جهاز Matebook D 14 SE الذي أصدرته الشركة سابقًا، ويصل الجهاز الحديث مع شاشة فضلى وخيار لوني إضافي.

ويتميز الحاسوب الدفتري بتصميم معدني موحد. ويبلغ سمكه مقدار 15.9 ملم ويزن مقدار 1.39 كغ. ويأتي بخيارين لونيين هما الفضي Bright Moon Silver والرمادي Deep Space Gray.

وزودت هواوي الحاسوب بشاشة من فئة IPS LCD بقياس قدره 14 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 16:10.

وتوفر الشاشة دقة قدرها 1920×1200 بكسل، وبكثافة قدرها 161 بكسل في البوصة، ونسبة تباين قدرها 1200:1.

وتدعم الشاشة مقدار 100 في المئة من التدرج اللوني sRGB ومستوى سطوع قدره 300 شمعة في المتر المربع.

وللمقارنة، تغطي شاشة الحاسوب المحمول Matebook D 14 SE مقدار 45 في المئة فقط من التدرج اللوني NTSC، ويأتي الجهاز بخيار لوني واحد هو الفضي Bright Moon Silver.

ويشغل معالج Core i5-13420H من الجيل الثالث عشر الحاسوب، مع بطاقة الرسومات المدمجة Intel UHD.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x بسعة قدرها 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع NVMe PCIe SSD بسعة قدرها 512 جيجابايت.

ويأتي الجهاز مع الإصدار المنزلي Home Edition من نظام التشغيل ويندوز 11، إلى جانب كاميرا أمامية صغيرة بدقة قدرها واحد ميجابكسل لعقد مؤتمرات الفيديو.

وزودت هواوي حاسوبها المحمول بمنافذ متعددة، مثل USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) و USB Type-A (USB 3.2 Gen 1 و USB 2.0) ومنفذ HDMI ومنفذ سماعة الرأس، وهو يوفر WiFi 6 و Bluetooth 5.1 للاتصال اللاسلكي.

وتشتمل المزايا الأخرى للحاسوب المحمول على لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية مع مسافة انتقال للمفتاح بقياس قدره 1.5 ملم، ومكبرات صوت مزدوجة، وميكروفونات مزدوجة، ومستشعر بصمات الأصابع، وبطارية بقوة قدرها 56 واط تدعم الشحن بقوة قدرها 65 واط.

ويأتي الحاسوب المحمول Matebook D 14 بسعر يبلغ نحو 605 دولارات، في حين يأتي جهاز MateBook D 14 SE المشابه تقريبًا بسعر يبلغ نحو 560 دولارًا.