مايكروسوفت تتحدى هيمنة آبل على الصدارة

أدى الانخفاض الأخير في أسهم آبل بسبب المخاوف من مبيعات آيفون إلى تعرض شركة التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل في وادي السيليكون لخطر أن تتفوق عليها مايكروسوفت بصفتها الشركة ذات القيمة الكبرى عالميًا.

ودفعت المخاوف الجديدة بخصوص طلب الهواتف الذكية أسهم آبل للانخفاض بنسبة قدرها 4 في المئة حتى الآن في عام 2024 بعد ارتفاعها بنسبة قدرها 48 في المئة في العام الماضي.

وارتفعت أسهم مايكروسوفت بنسبة قدرها 2 في المئة تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن بعد ارتفاعها بنسبة قدرها 57 في المئة في عام 2023.

وانخفض سهم آبل بنسبة قدرها 0.4 في المئة يوم أمس الأربعاء، في حين أضافت مايكروسوفت مقدار 1.6 في المئة، مما أدى إلى تآكل تقدم صانع آيفون بشكل كبير.

وتبلغ القيمة السوقية لأسهم آبل الآن 2.866 تريليون دولار، مقارنة بالقيمة السوقية لأسهم مايكروسوفت البالغ قدرها 2.837 تريليون دولار.

وبلغت القيمة السوقية لشركة آبل ذروتها عند 3.081 تريليونات دولار في 14 من ديسمبر، في حين وصلت القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت إلى 2.844 تريليون دولار في 28 من نوفمبر.

وقال محللون في شركة الخدمات المالية جيفريز في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع إن مبيعات آيفون في الصين انخفضت بنسبة قدرها 30 في المئة في الأسبوع الأول من عام 2024، مما يزيد من الضغوط التنافسية للشركة المصنعة لهواتف آيفون.

وتبدأ مبيعات نظارة الواقع المختلط فيجين برو في تاريخ 2 من فبراير في الولايات المتحدة، مما يمثل أكبر إطلاق منتج لشركة آبل منذ إطلاق آيفون في عام 2007.

وقدر المحللون أن مبيعات نظارة فيجين برو غير مهمة نسبيًا لأرباح سهم آبل في عام 2024.

واحتلت مايكروسوفت لمدة وجيزة مركز الصدارة عدة مرات منذ عام 2018 بصفتها الشركة ذات القيمة الكبرى عالميًا، وكان آخرها في عام 2021، عندما أثرت المخاوف بخصوص نقص سلسلة التوريد المتعلقة بجائحة فيروس كورونا في سعر سهم الشركة المصنعة لهواتف آيفون.

وقدمت آبل في تقريرها ربع السنوي الصادر في شهر نوفمبر توقعات لمبيعات الربع الرابع، التي جاءت دون توقعات المحللين، متأثرة بالضعف في طلب أجهزة آيباد والأجهزة القابلة للارتداء.

ويرى المحللون أن إيرادات آبل قد ترتفع بمقدار 0.7 في المئة لتصل إلى 117.9 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023.

ويعد هذا الارتفاع بمنزلة الزيادة الأولى في الإيرادات سنويًا خلال أربعة أرباع، ومن المفترض أن تعلن الشركة نتائجها المالية في الأول من شهر فبراير.

في حين يرى المحللون أن مايكروسوفت قد تعلن زيادة قدرها 16 في المئة في الإيرادات لتصل إلى 61.1 مليار دولار، مدعومة بالنمو المستمر في أعمالها السحابية عندما تعلن نتائجها المالية في الأسابيع المقبلة.