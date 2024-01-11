كاسبرسكي: 25% من الشركات في الإمارات عانت حوادث سيبرانية بسبب أخطاء الموظفين المتعمدة

عادةً ما تُعزى الحوادث السيبرانية الناجمة عن العامل البشري إلى أخطاء عرضية يرتكبها الموظفون، ولكن غالبًا ما يُتغاضى عن عنصر آخر مهم، وهو أخطاء الموظفين التي تُرتكب عمدًا. وقد وجدت دراسة جديدة أجرتها شركة كاسبرسكي أنه خلال العامين الماضيين، واجهت 87% من الشركات في الإمارات العربية المتحدة حوادث سيبرانية بأشكال مختلفة، وكانت 25% من هذه الحوادث ناجمة عن خطأ متعمد من الموظفين.

بشكل عام، تنقسم التهديدات السيبرانية الداخلية إلى نوعين رئيسيين: التهديدات غير المتعمدة والمتعمدة. التهديدات غير المتعمدة أو العرضية هي أخطاء يرتكبها الموظفون عن غير قصد مثل: الوقوع ضحية للتصيد الاحتيالي وحيل الهندسة الاجتماعية الأخرى، أو إرسال معلومات حساسة وسرية إلى الشخص الخطأ، وغير ذلك.

في حين؛ يرتكب التهديدات المتعمدة موظفون داخليون يتعمدون اختراق أنظمة شركاتهم، وعادةً ما يفعلون ذلك لتحقيق مكاسب مالية من بيع البيانات الحساسة أو بدافع الانتقام. ويكون هدفهم تعطيل العمليات التجارية المنتظمة لشركاتهم أو إيقافها، وكشف نقاط الضعف التقنية، والحصول على معلومات سرية.

يُعد الموظفون ذوو النوايا الخبيثة الأكثر خطورة من بين جميع الموظفين الذين قد يفتعلون حوادث سيبرانية، وتتفاقم التهديدات التي تشكلها أفعالهم لعدة عوامل هي:

يتمتع الموظفون الداخليون بمعرفة مفصلة عن بنية شركتهم التحتية وعملياتها، بما يشمل فهم آلية عمل أدوات أمن المعلومات المستخدمة في الشركة.

لا يحتاج الموظفون إلى اختراق شبكة الشركة، فهم موجودون بالفعل داخلها وليسوا بحاجة إلى استخدام هجمات التصيد الاحتيالي، أو هجمات الجدار الناري، أو غيرها لاختراق نظام الشركة من الخارج.

يحظى الموظفون بزملاء وأصدقاء داخل الشركة، مما يسهّل عليهم استخدام حيل الهندسة الاجتماعية.

تُعد المكاسب المالية أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الموظفين إلى ارتكاب أعمال خبيثة تجاه شركاتهم، وغالبًا ما يعني ذلك سرقة معلومات حساسة بهدف بيعها لطرف خارجي مثل المنافسين، أو حتى بيعها في مزاد علني عبر شبكة الإنترنت المظلم ليشتريها المجرمون السيبرانيون الراغبون في مهاجمة الشركات.

وقد يؤدي فصل أحد الموظفين إلى ارتكابه سلوكًا متعمدًا بدافع الانتقام، ربما باستغلال علاقاته مع الموظفين الآخرين. ولكن الاحتمال الأسوأ يحدث إذا احتفظ الموظف المفصول بإذن تسجيل الدخول إلى حساب عمله مِن بُعد لأن الشركة لم تقم بإلغاء قدرته على الوصول إلى أنظمة الشركة. كما يمكن أن يتصرف الموظفون بهذا الشكل عندما يكونون غير راضين عن وظائفهم أو للانتقام من صاحب العمل الذي لم يمنحهم زيادة في الراتب أو ترقية متوقعة.

ويحدث نوع مميز آخر من الأعمال الخبيثة عندما يتعاون موظف واحد أو موظفون عدّة مع جهة خارجية لاختراق شركة ما. وفي كثير من الأحيان، تتضمن هذه الحوادث مجرمين سيبرانيين يقومون بضم موظف واحد أو موظفين عدّة إلى صفهم لتنفيذ أنواع مختلفة من الهجمات.

وهناك أيضًا حالات تتعاون فيها جهات خارجية، مثل: المنافسين أو الأطراف المعنية الأخرى، مع الموظفين للحصول على البيانات الحساسة للشركة.

وتعليقًا على هذا الموضوع؛ قال أليكسي فوفك؛ رئيس قسم أمن المعلومات في شركة كاسبرسكي: “فاعلو الأعمال الخبيثة موجودون في كل مكان، سواء في المؤسسات الضخمة أو الشركات الصغيرة، ويستحيل توقعهم. لذلك، يجب على الشركات بناء نظام أمني حديث، ومرن، وشفاف يجمع بين الحلول الأمنية الفعالة، وبروتوكولات الأمان الذكية، وبرامج تدريب الموظفين داخل قسم تكنولوجيا المعلومات وخارجه للحماية من هذا التهديد. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري استخدام المنتجات والحلول التي تحمي بنية الشركة التحتية. على سبيل المثال، يحتوي حل Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum الخاص بنا على مزية التحكم المتقدم في الحالات الشاذة التي تساعد في رصد الأنشطة المشبوهة والأنشطة الخطيرة المحتملة ومنعها، سواء كان مرتكبها يعمل من داخل الشركة أو خارجها”.

وصايا خبراء كاسبرسكي:

للوقاية من التهديدات الخبيثة الداخلية، يوصي خبراء كاسبرسكي الشركات بتطبيق الإجراءات الأمنية التالية: