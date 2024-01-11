شاومي تكشف عن هاتف POCO X6 Pro بمواصفات مميزة

كشفت شركة شاومي الصينية عن هاتفها الجديد POCO X6 Pro الذي يأتي بسعر تنافسي للغاية بالنظر إلى المواصفات الفنية المميزة التي يحملها.

ومن أبرز مزايا الهاتف أيضًا أنه يعمل بنظام التشغيل الجديد HyperOS من شاومي المبني على نظام أندرويد 14، كما تعد شاومي بثلاثة تحديثات سنوية كبرى لنظام التشغيل مع أربع سنوات من التحديثات الأمنية.

ويأتي هاتف POCO X6 Pro بشاشة قياسها 6.7 إنشات من نوع أولد بدقة قدرها 1.5K مع درجة سطوع قصوى تصل إلى 1800 شمعة، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

ويعمل الهاتف بمعالج Dimensity 8300 Ultra العالي الأداء من ميدياتيك، وهو معالج مصنوع بتقنية معالجة قدرها 4 نانومتر، وتزعم الشركة أنه قادر على تحقيق نتيجة قدرها 1.4 مليون نقطة في منصة قياس الأداء AnTuTu.

وتزود شاومي هاتف POCO X6 Pro بنظام تبريد غرفة البخار لتبريد الهاتف في أثناء الأداء العالي، مع ذاكرة عشوائية يصل حجمها إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0، وبطارية سعتها 5000 ميلي أمبير، مع شاحن سريع قوته 67 واطًا، يمكنه شحن البطارية بالكامل في غضون 45 دقيقة.

ويحمل الهاتف كاميرا خلفية بدقة قدرها 64 ميجابكسل داعمة لتقنية التثبيت البصري OIS والتثبيت الإلكتروني EIS، مع كاميرا واسعة المجال وأخرى للتصوير من قرب بدقة قدرها 8 ميجابكسل و 2 ميجابكسل على الترتيب. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف POCO X6 Pro على مستشعر للبصمات مدمج في الشاشة، وسماعات خارجية استريو داعمة لتقنية Dolby Atmos، ويتمتع اللون الأصفر من الهاتف بتصميم جلدي، في حين يأتي الإصداران الآخران باللونين الأسود والرمادي بتصميم بلاستيكي.

وتطرح شاومي هاتف POCO X6 Pro بسعر يبدأ من 300 دولارٍ أمريكي.