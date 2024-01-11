سلاك تضيف ميزة جديدة لتوفير الوقت والجهد

أضافت منصة سلاك ميزة جديدة إلى تطبيقها للهواتف المحمولة تسمى Catch Up، وتهدف هذه الميزة إلى مساعدتك في فرز الرسائل غير المقروءة بشكل سريع.

وتظهر لك قناة واحدة أو رسالة مباشرة واحدة في كل مرة تنقر على Catch Up في الجزء العلوي من الشاشة الرئيسية للتطبيق.

ويمكنك بعد ظهور الرسالة السحب إلى الجهة اليسرى لوضع علامة عليها بصفتها رسالة مقروءة أو السحب إلى الجهة اليمنى لتركها غير مقروءة.

وتعد Catch Up ميزة مفيدة للمستخدمين الذين يعملون ضمن مساحة عمل مزدحمة، إذ إن فتح كل قناة واحدة تلو الأخرى للتحقق منها ووضع علامة عليها بصفتها مقروءة في الشريط الجانبي هو أمر مرهق.

كما يستخدم الكثير من الأشخاص الهواتف بصفتها جهازًا لفرز رسائل سلاك قبل الوصول إلى المكتب صباحًا، أو عندما يكونون بعيدين عن المكاتب، أو أثناء تناول وجبة الغداء، ويتركون الرسائل الهامة لوقت لاحق.

ووفقًا للمنصة، فإن أسلوب التمرير يعد بمنزلة محاولة لجعل العملية تبدو ممتعة وسهلة، وتبتعد عن كونها تشبه عملية التحقق من البريد الإلكتروني أو التمرير عبر خلاصة تواصل اجتماعي.

وتحاول منصة سلاك اكتشاف كيفية جعل تطبيقها مفيدًا وثريًا بالمزايا ومركزًا لكل نشاط العمل دون التسبب بتضخم التطبيق وجعله معقدًا للغاية وتحوله إلى عمل روتيني.

وأجرت سلاك في الأشهر الأخيرة عددًا من التغييرات، ويشمل ذلك إعادة تصميم شبه كاملة للتطبيق، وذلك في محاولة لتزويدك بطرق لتنظيم جميع الأشياء وفرزها.

وتخطط سلاك لاحقًا لتعزيز الميزة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص الرسائل وتنظيمها لمساعدتك في اتخاذ القرارات بشكل سريع .

وتركز الميزة في الوقت الحالي على تنظيم قنواتك ومحادثاتك لمعرفة ما يهمك، وقد يكون هناك طرق متطورة للتعامل مع الميزة بمرور الوقت.

وتطلق سلاك ميزة Catch Up لمستخدميها الذين لا يدفعون عبر نظامي التشغيل iOS وأندرويد، وتخطط لطرحها لمستخدميها الذين يدفعون قريبًا.

كما تصل الميزة أيضًا إلى تطبيق سلاك لأجهزة آيباد بشكل مختلف قليلًا، ولا تتوقع المنصة وصول الميزة إلى تطبيق سلاك لأجهزة الحواسيب في أي وقت قريب.