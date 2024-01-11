سامسونج تكشف عن هاتف جالاكسي XCover 7 الشديد المتانة

كشفت شركة سامسونج رسميًا عن هاتفها الجديد جالاكسي XCover 7 الذي يتمتع بتصميم شديد المتانة، وتطرحه الشركة بالأساس للمؤسسات التي يحتاج العاملون فيها إلى أجهزة محمولة متعددة الاستخدامات وقادرة على تحمل الظروف القاسية.

ويأتي هاتف سامسونج جالاكسي XCover 7 داعمًا لشبكات الجيل الخامس، مع زيادة في حجم الذاكرة، وتحسينات في الأداء والشاشة والبطارية مع الحفاظ على التصميم المتين في الوقت نفسه.

ويدعم الهاتف معيار مقاومة الماء والأتربة IP68، كما أن تصميمه يتوافق مع المعايير العسكرية MIL-STD-810H، وهو مزود بزجاج لحماية الشاشة من نوع غوريلا جلاس +Victus، ويستطيع المستخدم استبدال البطارية بنفسه بسهولة، وهو أمر مهم للعاملين في الأماكن النائية البعيدة عن مصادر الطاقة، ويبلغ وزن الهاتف نحو 240 جرامًا

ويحمل هاتف سامسونج جالاكسي XCover 7 شاشة قياسها 6.6 إنشات من نوع TFT بدقة قدرها +FHD ومعدل تحديث قدره 60 هرتزًا، وقد حسنّت سامسونج حساسية للمس حتى تلائم الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف في أثناء ارتداء القفازات.

ويعمل الجهاز بمعالج +Dimensity 6100 من ميدياتيك، مع ذاكرة عشوائية قدرها 6 جيجابايت، وسعة تخزين حجمها 128 جيجابايت قابلة للزيادة عبر بطاقة microSD خارجية حتى تيرابايت.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة مقاسها f/1.8. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة قدرها 5 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على زر قابل للتخصيص، وبطارية بسعة قدرها 4050 ميلي أمبير، كما يدعم تقنية Dolby Atmos، والشحن عبر منافذ POGO Pins، بالإضافة إلى الشحن التقليدي عبر منفذ USB-C، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 بواجهة One UI 6.

وتطرح سامسونج هاتف جالاكسي XCover 7 بسعر يعادل 400 دولارٍ أمريكي، وسيكون متاحًا في الأسواق خلال الربع الأول من العام الجاري.