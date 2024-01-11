سامسونج تكشف عن الجهاز اللوحي جالاكسي تاب أكتيف 5

كشفت شركة سامسونج الكورية عن جهازها اللوحي الجديد جالاكسي تاب أكتيف 5 (Galaxy Tab Active 5) الذي يتمتع بتصميم شديد المتانة لتحمل الاستخدام الشديد في الظروف القاسية.

ويحمل الجهاز تصميمًا مقاومًا للماء والأتربة بمعيار IP68، وهو حاصل على شهادة MIL-STD-810H لتوافقه مع المعايير العسكرية في الصناعة، كما أنه مزود بزجاج جوريلا جلاس 5 لحماية الشاشة، وتقول سامسونج إن الجهاز يمكنه تحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى 1.8 متر.

ويحتوي الجهاز على بعض المزايا الأخرى، مثل وجود قلم S Pen للكتابة والرسم والنقر، ومستشعر للبصمات، كما يمكن استخدامه بدون وجود البطارية (القابلة للاستبدال بسهولة) عند توصيله مباشرةً بمصدر الطاقة.

ويدعم الجهاز شبكات واي فاي 6 وشبكات الجيل الخامس، ويحمل شاشة قياسها 8 إنشات من نوع TFT بدقة قدرها WUXGA مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويضم كاميرا خلفية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

ويعمل جهاز سامسونج جالاكسي تاب أكتيف 5 بمعالج إكسينوس 1380 الثماني النواة المصنوع بتقنية تصنيع قدرها 5 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية قدرها 6 أو 8 جيجابايت، وسعة تخزين مساحتها 128 أو 256 جيجابايت قابلة للزيادة باستخدام بطاقة ذاكرة خارجية حتى تيرابايت، وبطارية تبلغ سعتها 5050 ميلي أمبير، كما يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 بواجهة One UI 6.

وتطرح سامسونج جهاز جالاكسي تاب أكتيف 5 في الأسواق خلال الربع الأول من العام الجاري، ولم تكشف الشركة عن سعر الجهاز حتى الآن.