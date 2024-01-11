إنفيديا تطلق بطاقة RTX 5880 Ada Generation المخصصة لمحطات العمل

يبدو أن إنفيديا قررت إطلاق البطاقة الرسومية الجديدة RTX 5880 Ada Generation، المخصصة لمحطات العمل، بهدوء ودون ضجيج بعد أن حققت شروط لوائح التصدير الأمريكية التي فرضتها وزارة التجارة الأمريكية في الآونة الأخيرة.

وفقًا للمعلومات، صممت إنفيديا هذه البطاقة الرسومية لتتوافق مع أحدث لوائح التصدير الأمريكية ويمكن الآن شحنها إلى الصين دون قيود أو مشاكل تذكر. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تكون هذه البطاقة متاحة للبيع قريبًا في جميع أنحاء العالم.

وتقع البطاقة الرسومية RTX 5880 Ada Generation بين بطاقة RTX 6000 Ada Generation الأقوى وبطاقة RTX 5000 Ada Generation الأقل قوة.

وتعتمد البطاقة الرسومية RTX 5880 Ada Generation على وحدة معالجة الرسوم AD102، مع 14.080 ألف نواة كودا (CUDA) و 110 نويات RT و 440 نواة Tensor، مع ذاكرة GDDR6 الداعمة لنظام تصحيح الأخطاء (ECC) بحجم قدره 48 جيجابايت، مع واجهة الذاكرة التي تبلغ 384 بتًا، ومعدل استهلاك الطاقة الذي يصل إلى 285 واطًا.

تأتي البطاقة الرسومية RTX 5880 Ada Generation مع 4 منافذ DisplayPort 1.4a تدعم 4 شاشات بدقة عرض قدرها 4K وبمعدل تحديث متحرك قدره 120 هرتزًا، أو 4 شاشات بدقة عرض قدرها 5K بمعدل تحديث متحرك قدره 60 هرتزًا، أو شاشتين بدقة عرض قدرها 8K بمعدل تحديث متحرك قدره 60 هرتزًا.

من ناحية مستوى الأداء، تأتي بطاقة RTX 5880 Ada Generation مع 69.3 تريليونًا من العمليات الحسابية في الثانية بمعدل 32 بتًا، و 554 تريليونًا من العمليات الحسابية في الثانية بمعدل 8 بت.

ويتعين على إنفيديا تحقيق شرط واضح حتى يُسمح بشحن البطاقة الرسومية RTX 6000 Ada Generation إلى الصين بموجب ضوابط التصدير الأمريكية التي تنص على أن تأتي البطاقة أقل من نتيجة قدرها 4800 من إجمالي قوة المعالجة (TPP).

لكن بطاقة RTX 6000 Ada Generation أتت بنتيجة قدرها 5828 من إجمالي قوة المعالجة، وهي نتيجة أعلى بكثير من المعدل الذي تريد وزارة التجارة الأمريكية أن تحصل عليها الشركات الصينية. لذلك، صممت إنفيديا البطاقة الرسومية RTX 5880 Ada Generation التي تأتي بنتيجة قدرها 4432 من إجمالي قوة المعالجة التي تتوافق بشكل واضح مع ضوابط التصدير الأمريكية.

لم تكشف إنفيديا عن سعر البطاقة الرسومية RTX 5880 Ada، لكن يتوقع أن تكلف أكثر من مبلغ 4000 دولار.