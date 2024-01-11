أوبو تطلق حاسوبها اللوحي Pad Neo

أعلنت شركة أوبو عددًا كبيرًا من المنتجات الجديدة في ماليزيا اليوم، وتتضمن القائمة Reno 11 5G و Reno 11 Pro 5G و Enco Air 3s و Enco Buds 2 Pro، بالإضافة إلى حاسوبها اللوحي الجديد Pad Neo، وتعد ماليزيا السوق الأولى التي تحصل على Pad Neo.

ويلبي Pad Neo احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز لوحي بسعر معقول، وهو قادر على التعامل مع المهام المتعددة واستخدام التطبيقات، ويضمن معالجه الأداء الفعال للمهام اليومية والألعاب الخفيفة.

ويتميز جهاز أوبو الجديد بشاشة من فئة LCD بقياس قدره 11.35 بوصة توفر دقة قدرها 2408×1720 بكسلًا، ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، ومعدل استجابة الشاشة قدره 180 هرتزًا، وكثافة قدرها 260 بكسلًا لكل بوصة، وسطوع قدره 400 شمعة في المتر المربع.

وتبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 86.4 في المئة، ويأتي الحاسوب اللوحي بأبعاد قدرها 255.12 ملم × 188.04 ملم × 6.89 ملم، ويزن 538 جرامًا.

وزودت أوبو جهازها الجديد بمجموعة شرائح Helio G99 المقترنة بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x بسعة قدرها 6 جيجابايت أو قدرها 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 بسعة قدرها 128 جيجابايت.

وتأتي البطارية بسعة قدرها 8000 ميلي أمبير، وهي تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة قدرها 33 واطًا. وتوفر البطارية 14.5 ساعة من تشغيل الفيديو المستمر.

ولم تذكر الشركة الإصدار الدقيق لنظام التشغيل أندرويد في القائمة الرسمية للجهاز، مع أنها ذكرت أنه يعمل بواجهة المستخدم ColorOS 13.2، مما يعني أن الجهاز مزود على الأرجح بنظام أندرويد 13.

ويحتوي حاسوب أوبو اللوحي كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، كما يحتوي كاميرا خلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي.

وزودت الشركة الجهاز بمكبرات صوت رباعية تعمل بتقنية Dolby Atmos، مما يوفر صوتًا غامرًا للترفيه واستهلاك الوسائط المتعددة.

ويقدم الجهاز اللوحي مزايا أخرى، مثل دعم بطاقة الاتصال و Wi-Fi 5 و Bluetooth 5.2 والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS، ومنفذ UBS-C.

ويعد هذا الجهاز بمنزلة نسخة معدلة من الجهاز اللوحي Pad Go من شركة ون بلس، الذي وصل في العام الماضي لأسواق معينة، مثل الهند.

ويتوفر جهاز Pad Neo بإصداري Wi-Fi و Wi-Fi + LTE، وهو متوفر حصريًا بالخيار اللوني الرمادي Space Gray.

ويأتي إصدار Wi-Fi من الجهاز بسعر يبلغ نحو 258 دولارًا لنسخة 6 جيجابايت/128 جيجابايت، في حين يصل إصدار Wi-Fi + LTE من الجهاز بسعر يبلغ نحو 300 دولار لنسخة 8 جيجابايت/128 جيجابايت.