أمازفيت تكشف عن خاتمها الذكي Helio

أعلنت أمازفيت Amazfit خاتمها الذكي الأول المسمى Helio خلال فعاليات معرض CES 2024، وقالت إن الخاتم يراقب البيانات الشاملة المتعلقة بالحالة العقلية والجسدية للمستخدم بدقة لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال جهاز يمكن ارتداؤه في الإصبع.

ويتشكل عصر قطاع الخواتم الذكية ببطء بفضل العلامات التجارية مثل Oura و Circular و Go2sleep و Ultrahuman و Rogbid وغيرها الكثير.

ووفقًا للشائعات السابقة، تطور سامسونج خاتمها الذكي الذي قد يظهر أول مرة في حدث Galaxy Unpacked في الأسبوع المقبل.

وتزعم أمازفيت أن خاتمها الذكي Helio يحتوي وظائف كثيرة مقارنةً بالخواتم الذكية الأخرى الموجودة في السوق.

ويتميز الخاتم الذكي Helio بهيكل مصنوع من سبائك التيتانيوم، وهو متين وخفيف الوزن ومريح للارتداء ويزن أقل من 4 جرامات فقط.

ويقدم الخاتم الذكي تتبعًا تفصيليًا للنوم وإحصائيات التعافي الرياضي، كما أنه مقاوم للماء وفقًا لمعيار 10 ATM، مما يعني أنه يصمد تحت الماء حتى عمق قدره 100 متر.

وصممت الشركة الخاتم الذكي خصوصًا للرياضيين الذين يبحثون عن الدرجات القصوى لمراقبة التعافي والتحليل والتوجيه، وهو مجهز بأجهزة استشعار شائعة لتتبع الصحة، مثل جهاز مراقبة معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين والضغط ومتتبع النوم.

ويراقب مقياس الاستعداد جودة النوم والجهد البدني لتنبيه المستخدم إذا تجاوز حدوده. ويستخدم الخاتم الذكي خوارزمية PeakBeat لتوفير رؤى، مثل الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين وأعباء التدريب وتأثير التدريب، ويدعم مختلف أنماط التمارين والرياضة.

كما وفرت أمازفيت مستشعرًا مدمجًا للنشاط الكهربائي يقيس المستويات العالية من التوتر من خلال العرق القادم من اليدين.

وتستطيع استخدام الخاتم الذكي Helio مع ساعات أمازفيت الذكية الموجودة، ويسمح ذلك بتوسيع وظائف الخاتم إذ يمكن إدماج البيانات من كلا الجهازين القابلين للارتداء لتوفير المزيد من الأفكار.

ولم تكشف أمازفيت عن حجم بطارية Helio، مع أنها قالت إن الاختبار الحالي يشير إلى أن الخاتم الذكي يستمر بالعمل لمدة تصل إلى خمسة أيام بشحنة واحدة.

ويوجد أيضًا خدمة الاشتراك المدعومة بالذكاء الاصطناعي Zepp Aura، التي توصف بأنها خدمة الراحة والعافية، وذلك بسعر قدره 70 دولارًا.

وتوفر الخدمة أصواتًا محيطة أثناء النوم مع تقديمها تقارير النوم الأسبوعية والشهرية، إلى جانب تضمنها روبوتًا للدردشة يمكنك سؤاله أسئلة مختلفة بخصوص صحتك.