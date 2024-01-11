كشفت شركة سامسونج عن مجموعة من المنتجات الجديدة خلال مشاركتها في معرض (CES 2024)، المُقام حاليًا في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، وقد ركزت إستراتيجيتها في عملية التطوير في كيفية استفادة المنتجات والخدمات الجديدة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة المستخدمين.

إليك أغرب 5 منتجات كشفت عنها سامسونج في معرض CES 2024:

1- الروبوت Ballie؛ المساعد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي:

قدمت سامسونج الروبوت (Ballie) أول مرة في معرض CES 2020، ولكنها قدمت في المعرض هذا العام إصدارًا جديدًا منه يعمل بالذكاء الاصطناعي لأداء الكثير من المهام في جميع أنحاء المنزل. كما أصبح تصميمه أكثر أناقة، وحجمه أكبر بكثير.

يتميز الإصدار الجديد من الروبوت (Ballie) بأنه أصبح جهاز عرض، إذ يمكنه عرض الأشياء على الأرض أو الجدران أو السقف في حين يتبعك في جميع أنحاء المنزل. وتقول سامسونج إن الروبوت (Ballie) يمكنه ضبط العرض تلقائيًا اعتمادًا على مدى بعده عن الحائط وظروف الإضاءة لديك، وإنه أول جهاز عرض في العالم يكتشف تلقائيًا وضعية الأشخاص وزاوية الوجه، ويضبط زاوية العرض المثالية وفقًا لذلك.

إليك بعض مما يستطيع الروبوت (Ballie) فعله:

يستجيب لأوامرك: سيأتي إليك إذا استدعيتَه، كما يمكنك التحكم فيه باستخدام الأوامر الصوتية وحتى الرسائل النصية، كما أظهرت سامسونج في عرضها خلال معرض CES 2024.

مساعد منزلي: يستطيع تشغيل الأجهزة الذكية الأخرى وإطفاءها متى احتجت إلى ذلك، كما يمكنه تشغيل الأجهزة غير الذكية، مثل: مكيفات الهواء، وأجهزة التلفاز القديمة، وذلك بفضل جهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء المدمج فيه.

جهاز لعرض المحتوى: يستطيع عرض الصور ومقاطع الفيديو على الجدران حتى تتمكن من الوصول إلى المعلومات الأساسية بسهولة، مثل: الطقس أو مواعيدك اليومية، أو مقطع الفيديو الخاص بالتمرين اليومي أو أي محتوى آخر تحتاج إليه.

مراقب لحيواناتك الأليفة: يمكنه تتبع حيواناتك الأليفة عندما تكون خارج المنزل، ثم يرسل لك صورًا ومقاطع فيديو لمتابعتها عندما تكون بعيدًا.

2- Music Frame؛ مكبر صوت في شكل إطار للصور:

قدمت سامسونج خلال معرض (CES 2024) مكبر صوت جديدًا في شكل إطار للصور يحمل اسم (Music Frame)، وهو عبارة عن مكبر صوت مربع الشكل يمكن استخدامه كإطار فعلي للصور وتعليقه على الحائط، ولكنه لا يضم أي شاشة رقمية لعرض الصور، لذلك يجب عليك وضع الأعمال الفنية أو الصور الفوتوغرافية داخل الإطار يدويًا.

تقول سامسونج إن مكبر الصوت (Music Frame) الجديد قابل للتخصيص ومصمم ليندمج بسلاسة في البيئات المنزلية للمستخدمين من خلال التمويه كإطار صورة حديث يمكنه عرض الأعمال الفنية أو الصور الفوتوغرافية.

يحتوي هذا الإطار الذي يبلغ مقاسه 13 × 13 بوصة على ستة مكبرات صوت داخل تصميمه البسيط، ويدعم الاتصال عبر الواي فاي أو البلوتوث، مما يعني أنه يمكنك مزامنته مع أدوات (SmartThings) الموجودة في المنزل، أو إقرانه بهاتفك مباشرةً لتشغيل أي صوت تريده.

بالإضافة إلى ذلك؛ يتوافق هذا المكبر مع منظومة Q-Symphony من سامسونج، لذلك يمكنه التزامن مع أجهزة التلفاز ومكبرات الصوت الأخرى للحصول على تجربة صوتية غامرة.

3- ثلاجة جديدة مزودة بالذكاء الاصطناعي:

كشفت سامسونج عن ثلاجة (Bespoke 4-Door Flex) المزودة بتقنية (+AI Family Hub)، التي توفر راحة كبرى للمستخدم من خلال الاتصال المحسن وتكامل الذكاء الاصطناعي.

وتضم هذه الثلاجة شاشة يبلغ مقاسها 32 بوصة، تتيح لك الوصول إلى قائمة شاملة بالمكونات الموجودة في الثلاجة، مع إدراج تاريخ تخزينها وتاريخ انتهاء الصلاحية.

ولكن أهم ما يميز هذه الثلاجة، تقنية AI Vision Inside الجديدة، التي تستخدم كاميرا داخلية لتعرّف ما يصل إلى 33 نوعًا مختلفًا من المواد الغذائية عند وضعها داخل الثلاجة أو عند إخراجها، واقتراح وصفات طعام تعتمد على تلك المكونات.

وعندما يقترب أي منتج من نهاية مدة صلاحيته، سترسل تقنية (AI Vision Inside) إشعارات للتنبيه، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات الوصفات الممكن تنفيذها عبر تطبيق (Samsung Food).

4- تلفاز شفاف:

لا تُعد شاشات التلفاز الشفافة ابتكارًا جديدًا تمامًا في معرض CES 2024، إذ قُدمت من قبل، كما تنافس الكثير من الشركات في المعرض هذا العام بتقديم شاشات شفافة بمقاسات مختلفة.

ولكن سامسونج تعمل على تحسين جودة الصورة في الشاشات الشفافة، لذلك كشفت عن أول شاشة شفافة من نوع (Micro-LED) في العالم، وتقول إنها تنتج صورًا أكثر سطوعًا ووضوحًا وأكثر شفافية من الشاشات الشفافة الأخرى.

5- تلفاز بدقة قدرها 8K:

كشفت سامسونج خلال المعرض أيضًا عن جهاز التلفاز (Neo QLED 8K QN900D)، الذي يعمل بمعالج الذكاء الاصطناعي (NQ8 AI Gen 3) المدمج، الذي يتميز بزيادة ثمانية أضعاف في قدرة الشبكة العصبية القائمة على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحسينٍ مضاعف في سرعة وحدة المعالجة العصبية NPU مقارنة بالطرز السابقة.

وبفضل هذا المعالج؛ يقوم جهاز Neo QLED 8K بترقية المحتوى المنخفض الدقة تلقائيًا لتزويد المستخدمين بتجربة مشاهدة بجودة تصل إلى 8K، وزيادة وضوح الصور السريعة الحركة عبر تقنية AI Motion Enhancer.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع التلفاز بمزية (Active Voice Amplifier Pro)، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الصوت والضوضاء الخلفية، لتحسين تجربة الاستماع عن طريق تقديم تجربة صوتية غامرة تشبه الوجود في الصف الأمامي من الملعب أو السينما.

كما يعمل جهاز Neo QLED 8K بنظام التشغيل Tizen OS Home، الذي يوفر منصة تحتوي على أحدث التطبيقات والمحتوى المخصص وتوصيات الخدمة، لرفع مستوى تجربة الترفيه.