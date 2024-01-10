TCL تكشف عن تقنية الشاشة NXTPAPER 3.0 المريحة للعين

كشفت شركة TCL الصينية رسميًا عن الجيل الثالث الجديد من تقنية الشاشة “نكست بيبر” الخاصة بها NXTPAPER 3.0 مع عدة تحسينات مختلفة مقارنةً بالإصدار السابق.

وتقدم شركة TCL تقنية NXTPAPER في الشاشات للجمهور منذ عام 2021، وتروّجها على أنها تجعل شاشات الأجهزة الذكية مريحة للعين، وتحافظ على الصحة البصرية على نحو يفوق الشاشات التقليدية الأخرى، إذ إنها مضادة للتوهج وتحجب نسبة كبيرة من الضوء الأزرق الصادر عن الشاشات.

وبجانب الاعتبارات الصحية لتلك التقنية، فإنها أيضًا تحافظ على وضوح الصور والتباين العميق والألوان النابضة والحركة الطبيعية، وفقًا للشركة التي أفادت أيضًا بأن تقنية NXTPAPER 3.0 ستظل تقدم تلك الخصائص مع مزايا أخرى إضافية.

واعتمدت شركة TCL على آلية جديدة تُسمى الضوء المستقطب دائريًا (CPL)، التي تحاكي مسار الضوء الطبيعي، وذلك يسهم في إيجاد تأثير بصري يشبه تجربة قراءة الكتب في الضوء الطبيعي بالإضافة إلى توفير راحة إضافية للعين، على حد زعم الشركة.

وتتمتع تقنية NXTPAPER 3.0 الجديدة من TCL بمعدلات تحديث عالية وآليات تعتيم لمنع توهج الشاشة، ونسبة سطوع عليا بنسبة قدرها 10% مقارنةً بالجيل السابق، كما أضافت الشركة مستشعرًا للإضاءة يسمح للشاشة بضبط درجة حرارة اللون تلقائيًا بناءً على الوقت والإضاءة المحيطة لتحسين تجربة المشاهدة.

وتتيح تقنية NXTPAPER 3.0 ثلاثة أوضاع للعرض في الشاشة، العرض العادي للاستخدام المنتظم مع ضوء أزرق منخفض على نحو افتراضي، ووضع الورق الملون مع تباين منخفض وهو يناسب قراءة القصص المصورة، ووضع العرض بالأبيض والأسود للقراءة الإلكترونية.

ومن الجدير بالذكر أن شركة TCL تقدم أيضًا بعض الحلول البرمجية الأخرى التي تساعد في العناية بالعين في أثناء استخدام الشاشات الرقمية، ومنها التذكير بأخذ فترات راحة، والتنبيه عند اكتشاف إضاءة ضعيفة أو عند اقتراب المستخدم أكثر من اللازم من الشاشة.

وقدمت شركة TCL تقنية NXTPAPER 3.0 في عدد من المنتجات الجديدة التي عرضتها في أثناء مشاركتها في مؤتمر CES 2024، ومنها الجهازان اللوحيان NXTPAPER 14 Pro و TAB 10 NXTPAPER 5G وسلسلة هواتف TCL 50.