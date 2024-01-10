DJI تستهل حقبة جديدة من التوصيل الجوي

قدمت DJI طائرتها المسيرة FlyCart 30 إلى السوق العالمية، وتتغلب طائرة التوصيل المسيرة هذه على تحديات النقل التقليدي بفضل سعة الحمولة الكبيرة ومدى التشغيل الطويل والموثوقية العالية والمزايا الذكية.

وأصبح بالإمكان الآن إجراء عمليات التسليم، مثل النقل الجبلي أو النقل البحري أو نقل الإنقاذ في حالات الطوارئ، بكفاءة ومرونة.

وقالت DJI: “أحدثت طائرات DJI الصناعية المسيرة تحولًا في الصناعات من خلال تحسين سلامة العمال وإنتاجية الشركات، من الزراعة إلى إدارة البناء والمسح”.

وأضافت: “نحن متفائلون بأن تصبح FlyCart 30 حلًا موثوقًا للتوصيل الجوي، وحلًا لمشاكل التضاريس المعقدة والنقل بكفاءة والنقل الاقتصادي والنقل بأمان”.

وتتبنى FlyCart 30 تكوينًا محوريًا رباعي المحاور وثماني الشفرات ومتعدد المحركات مع مراوح من ألياف الكربون، ويمكنها تحقيق سرعة طيران قصوى قدرها 20 مترًا في الثانية.

وتستطيع الطائرة المسيرة حمل حمولة بوزن قدره 30 كغ لمسافة قدرها 16 كم عندما تكون في تكوين البطارية المزدوجة، وتزيد سعة الحمولة إلى مقدار 40 كغ لمسافة قدرها 8 كم في تكوين حالات الطوارئ ببطارية واحدة.

ويحافظ ناقل الحركة DJI O3 على اتصال مستقر بين الطائرة المسيرة وأجهزة التحكم من بُعد حتى مسافة قدرها 20 كم.

ويسمح وضع المشغل المزدوج بنقل التحكم بين طيارين في مواقع مختلفة بنقرة واحدة. وتزيد FlyCart 30 أداء المنتج وسلامته في الظروف الجوية والتضاريس القاسية.

وتتمتع FlyCart 30 بالتوافق مع معيار IP55، ويمكنها العمل في درجات حرارة تتراوح بين 20 درجة مئوية تحت الصفر و 45 درجة مئوية، ويمكن أن تطير في رياح تصل سرعتها إلى 12 مترًا في الثانية.

وحسنت DJI المراوح القياسية للارتفاعات البالغ قدرها 6000 متر مع دعم الطيران لمسافة قدرها 3000 متر بحمولة قدرها 30 كغ.

وتحافظ البطاريات الذاتية التسخين على الأداء الأمثل حتى في درجات الحرارة المنخفضة.

وتساعد المزايا الإضافية المدمجة ومزايا الأمان الذكية في FlyCart 30 على ضمان السلامة طوال مدة التشغيل.

وتعمل المزايا قبل الإقلاع على تقييم صلاحية مسار الرحلة بناءً على الظروف البيئية، وتضمن سلامة ما قبل الإقلاع من خلال المطالبات الصوتية والمرئية وتأخير تشغيل المراوح.

وتتيح أنظمة الرادار ذات المصفوفة النشطة المزدوجة والرؤية الثنائية أثناء الطيران الاستشعار الذكي المتعدد الاتجاهات للعوائق في جميع الأحوال الجوية ليلًا أو نهارًا.

ويوفر جهاز استقبال الإشارة ADS-B المدمج تحذيرًا في الوقت المناسب للطائرات المأهولة القريبة.

ويمكن للمظلة المدمجة في حالات الطوارئ أن تنتشر في الارتفاعات المنخفضة وتهبط الطائرة المسيرة بثبات، مما يحمي الأشخاص والممتلكات.

ويمكن طي DJI FlyCart 30 ليسهل نقلها في السيارة ذات الحجم القياسي.

وتوضع الحمولات في حافظة بسعة قدرها 70 لترًا تتميز بأجهزة استشعار للوزن ومركز الثقل لتحسين التوازن والسلامة.

وتساعد ميزة AR Projection في تحديد موضع البضائع بدقة من خلال الإشارة إلى نقطة الهبوط المتوقعة، ويمكن للطائرة المسيرة تعديل وضع الطيران بذكاء أثناء الطيران، مما يقلل تلقائيًا من تأرجح البضائع.

وتنظم ميزة DeliveryHub التسليم الجوي من خلال تخطيط العمليات ومراقبة الحالة وإدارة موارد الفريق المركزية وجمع البيانات وتحليلها، كما أنها تدعم المشاهدة المباشرة من خلال كاميرا الطائرة المسيرة العالية الدقة.

وتشغل ميزة Pilot 2 الطيران اليدوي، وتعرض حالة الطيران في الوقت الفعلي، وحالة الشحن، كما أنها تنبه المشغلين إلى المخاطر، وتدعم إدارة موقع الهبوط البديل في الأحوال الجوية القاسية أو غيرها من الحالات غير الطبيعية.