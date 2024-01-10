هوندا تعلن خطًا جديدًا من السيارات الكهربائية

كشفت هوندا النقاب عن سيارتين نموذجيتين في معرض CES 2024 تقدمان لمحة مبكرة عن الخط القادم المسمى Honda Zero من السيارات الكهربائية.

وأعلنت الشركة دخول السيارة الكهربائية الأولى الجديدة المسماة Saloon حيز الإنتاج في عام 2026، وقالت إن Saloon مبنية بالاعتماد على مفهوم يشبه سيارة السيدان.

ويُطلق على السيارتين النموذجيتين من خط Honda Zero اسم Saloon و Space-Hub.

ويبدو مفهوم Saloon أشبه بالهاتشباك، مع خطوط عريضة منخفضة وسلسة تنتهي بنهاية خلفية حادة مع أضواء مستطيلة فريدة في الجهة الأمامية والخلفية.

وتبدو السيارة وكأنها تسير على ارتفاع منخفض للغاية إلى الأرض للحصول على أداء رياضي شامل مستمد من سباقات الفورمولا ون، كما أن التصميم الداخلي بسيط للغاية، مع شاشة مركزية واحدة، وعجلات ذات أغطية منقطة.

ويأتي مفهوم Space-Hub بجسم يشبه الشاحنة، وتتميز هذه السيارة بتصميم داخلي واسع ومرن يمكنه حمل مجموعة متنوعة من الركاب. وتظهر الصور الداخلية مقاعد طويلة ممتدة حول الجزء الخلفي وجوانب السيارة مع فتحة سقف بانورامية ضخمة.

ولا توجد نافذة خلفية، مما يعني أن السائقين يحتاجون على الأرجح إلى الاعتماد على الكاميرات لرؤية الجزء الخلفي. ولم تذكر هوندا موعد أو إمكانية طرح شيء مثل Space-Hub للبيع.

وتعتمد مزايا مساعدة السائق المتقدمة على منصة هوندا المسماة Sensing، التي ظهرت أول مرة مع Honda Legend في اليابان في عام 2021.

وتهدف هوندا إلى تحقيق الكفاءة المثلى للبطارية من خلال استخدامها للمحاور الإلكترونية، وهو نظام يتكون من محرك وعاكس وعلبة تروس تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة للقيادة.

وشددت شركة صناعة السيارات على اتباع نهج هندسي يبدأ من الصفر في الخط، ويشمل ذلك شعارها الجديد H الذي تقول إنها تعرضه حصريًا في الجيل التالي من سياراتها الكهربائية.

ويأتي الشعار الجديد بصفته جزءًا من تحول الشركة إلى السيارات الكهربائية.

ويعد الشعار الجديد الذي كشفت عنه بسيطًا مقارنةً بالشعار الحالي، إذ إنه يلغي الصندوق الذي يحتوي شعار هوندا الحالي.

وكما هو الحال في الشعار الحالي، فإن الأذرع الرأسية لحرف H تمتد إلى الخارج باتجاه الأعلى.

وأعلنت هوندا في العام الماضي أنها تستثمر 40 مليار دولار لإنشاء سيارات كهربائية جديدة مع خطط لإدخال 30 سيارة كهربائية جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030.

كما أعلنت الشركة في وقت سابق خططًا لبيع السيارات العديمة الانبعاثات فقط في الأسواق الرئيسية بحلول عام 2040.

وتتخلف هوندا في الوقت الحالي عن المنافسين الرئيسيين في مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل.

ولا تقدم هوندا حاليًا في الولايات المتحدة أي نماذج كهربائية بالكامل مع أنها قدمت بعضًا منها في الماضي.

ومن المتوقع أن تطرح الشركة سيارة الدفع الرباعي الكهربائية ذات الحجم الكبير Prologue للبيع في وقت لاحق من هذا العام.

وفي الوقت نفسه، فإن المنافسين، مثل هيونداي وكيا وفورد وجنرال موتورز، لديهم نماذج متعددة من السيارات الكهربائية للبيع.