معرض CES 2024.. سامسونج تكشف عن رؤية “الذكاء الاصطناعي للجميع”

كشفت شركة سامسونج عن رؤيتها لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدمين وجعلها أكثر سهولة وملاءمة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في معرض (CES 2024)، المُقام حاليًا في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وقد تعاونت سامسونج مع شركاء رئيسيين لمناقشة التكنولوجيا الأساسية التي تدعم هذه الرؤية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على كيفية استفادة المنتجات والخدمات الجديدة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة المستخدمين.

وافتتح جونغ-هي هان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس قسم تجربة الأجهزة في سامسونج، المؤتمر الصحفي من خلال شرح الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في الاستفادة من التقنيات المتصلة لتعزيز الحياة اليومية للأشخاص بشكل سلس وغير مزعج.

وركّزت الإستراتيجية، كما وصفها جونغ وآخرون، في وظيفة الذكاء الاصطناعي في تحسين التجارب المتصلة، مع التركيز في البساطة والتطبيق العملي.

وخلال المؤتمر، قدمت سامسونج العديد من المنتجات والخدمات التي تتوافق مع هذه الأهداف، والتي منها:

1- تجارب منزلية وأجهزة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي:

ناقش جوناثان جابريو، رئيس مركز تجربة الاتصال في سامسونج أمريكا، خلال المؤتمر الصحفي الخاص في معرض (CES 2024)؛ كيف يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي أن تُحدث ثورة في استخدام أجهزة التلفاز الرقمية، على سبيل المثال، إن جهاز سامسونج (Neo QLED 8K QN900D) يعمل بمعالج الذكاء الاصطناعي (NQ8 AI Gen 3) المدمج، الذي يتميز بزيادة ثمانية أضعاف في قدرة الشبكة العصبية القائمة على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحسينٍ مضاعف في سرعة وحدة المعالجة العصبية NPU مقارنة بالطرز السابقة.

وبفضل هذا المعالج؛ يقوم جهاز Neo QLED 8K بترقية المحتوى المنخفض الدقة تلقائيًا لتزويد المستخدمين بتجربة مشاهدة بجودة تصل إلى 8K، وزيادة وضوح الصور السريعة الحركة عبر تقنية AI Motion Enhancer.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع التلفاز بمزية (Active Voice Amplifier Pro)، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الصوت والضوضاء الخلفية، لتحسين تجربة الاستماع عن طريق تقديم تجربة صوتية غامرة تشبه الوجود في الصف الأمامي من الملعب أو السينما.

كما يعمل جهاز Neo QLED 8K بنظام التشغيل Tizen OS Home، الذي يوفر منصة تحتوي على أحدث التطبيقات والمحتوى المخصص وتوصيات الخدمة، لرفع مستوى تجربة الترفيه.

وقدمت سامسونج أيضًا جهاز The Premiere 8K الجديد، وهو جهاز عرض يتميز بشاشة يبلغ مقاسها 150 بوصة، ويدعم أول تقنية إرسال لاسلكي في العالم بدقة قدرها 8K. ويتيح Premiere 8K للمستخدمين الاستمتاع بتجربة مشاهدة شاملة تضاهي جودة السينما داخل منازلهم.

وفيما يتعلق بالصوت؛ قدمت سامسونج أيضًا (Music Frame)، وهو مكبر صوت مصمم بغطاء قابل للتخصيص، ويهدف إلى الاندماج بسلاسة في البيئات المنزلية للمستخدمين. ومن خلال مزية Q-Symphony، يتزامن Music Frame مع أجهزة التلفاز ومكبرات الصوت، مما يوفر صوتًا واضحًا وبأدق التفاصيل المحيطة بسهولة عبر مكبرات الصوت المزدوجة المدمجة.

2- ثلاجة Bespoke 4-Door Flex:

قدمت سامسونج أيضًا في معرض CES 2024 ثلاجة (Bespoke 4-Door Flex) المزودة بتقنية (+AI Family Hub) للارتقاء بتجارب المطبخ.

إذ تضم هذه الثلاجة شاشة يبلغ مقاسها 32 بوصة، وتتميز بتقنية AI Vision Inside الجديدة، التي تستخدم كاميرا داخلية لتعرّف ما يصل إلى 33 نوعًا مختلفًا من المواد الغذائية عند وضعها داخل الثلاجة أو عند إخراجها، واقتراح وصفات طعام تعتمد على تلك المكونات.

ويمكن للمستخدمين أيضًا ضبط (الاستخدام حسب التاريخ) للمواد الغذائية في شاشة الثلاجة، مما يمكنها من إرسال إشعارات مع اقتراب الموعد المحدد. وتهدف هذه المزايا المستندة إلى الذكاء الاصطناعي إلى مساعدة المستخدمين في تقليل هدر الطعام وتوفير المال وتبني عادات أكثر وعيًا بالبيئة.

3- الروبوت Ballie:

أجرت سامسونج أيضًا ترقيات كبيرة على (Ballie)، وهو روبوت الذكاء الاصطناعي الذي قدمته أول مرة في معرض CES 2020، والذي طورته الآن ليصبح رفيق المستخدم للذكاء الاصطناعي القادر على التفاعل مع الأجهزة الذكية الأخرى لتقديم خدمات مخصصة مثل: الاهتمام بالوظائف المختلفة أو عرض الصور ومقاطع الفيديو على الجدران حتى يتمكن المستخدمون من عرض المعلومات الأساسية لحياتهم اليومية مثل: الطقس أو أي محتوى آخر ذي صلة أينما كانوا.

يأتي الروبوت بحجم كرة البولينج، ويتتبعك في جميع أنحاء المنزل، ويعمل كجهاز عرض يعرض الصور ومقاطع الفيديو والمكالمات المرئية على الأرض أو الجدار أو السقف، ويمكنه ضبط العرض تلقائيًا اعتمادًا على مدى بعده عن الحائط وظروف الإضاءة في المنزل.

ويعمل الروبوت أيضًا بصفته مساعدًا منزليًا ذكيًا؛ إذ يشغل الأضواء، ويمكنه التحكم في مكيفات الهواء والأضواء وغيرها، ويمكنه أيضًا الترحيب بك عند العودة من الخارج. بالإضافة إلى ذلك، يستطيع Ballie تشغيل الأجهزة غير الذكية، مثل: مكيفات الهواء، وأجهزة التلفاز القديمة، وذلك بفضل جهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء المدمج.

ولمعرفة المزيد من المعلومات حول روبوت Ballie من سامسونج، يمكنك الاطلاع على مقال: “سامسونج تعيد إحياء روبوت الذكاء الاصطناعي Ballie“.

4- حواسيب Galaxy Book4 المدعومة بالذكاء الاصطناعي:

تعمل سامسونج على الارتقاء بتجربة استخدام الحواسيب المحمولة، لذلك تعاونت مع مايكروسوفت لإنشاء تجارب جديدة سلسة ومتصلة. ويجري في الوقت الراهن العمل على تطوير هذه التجارب بشكل أكبر من خلال مزايا الاتصال الجديدة التي تجعل سلسلة حواسيب Galaxy Book4 أكثر سلاسة وذكاءً وقدرة على التكيف.

تدعم حواسيب سامسونج الجديدة المساعد الذكي (Copilot) من مايكروسوفت الذي يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي، إذ ينشئ المساعد اتصالًا سلسًا بين حواسيب Galaxy Book4 وهواتف سامسونج جالاكسي الذكية.

ويمكّن هذا التكامل Copilot من تحديد موقع الرسائل النصية أو قراءتها أو تلخيصها من هواتف جالاكسي، كما يمكنه إنشاء الرسائل وإرسالها تلقائيًا من الحاسوب نيابة عن المستخدم.

وتوفر سلسلة Galaxy Book4 القدرة على استخدام الكاميرا القوية لهواتف سامسونج جالاكسي ككاميرا ويب، مما يتيح استخدامها لإجراء مكالمات الفيديو في تطبيقات المؤتمرات الافتراضية. ويمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين الكاميرا الأمامية والخلفية في الحاسوب بنقرة واحدة، مع الاستفادة من المزايا المتنوعة المتوفرة في هواتف Galaxy الذكية، حيث تساعد هذه المزايا، مثل: تمويه الخلفية، في تحسين التركيز على صورة المتحدث بغض النظر عن البيئة أثناء مكالمات الفيديو.

ومن خلال التعاون الوثيق والمستمر بين سامسونج ومايكروسوفت، سيستمر توفير المزيد من القدرات الذكية في سلسلة Galaxy Book4، مع توفر مزايا الاتصال هذه بدءًا من شهر مارس 2024.

5- اتصال أفضل بين المستخدمين والأجهزة من خلال الذكاء المكاني:

شددت جايون جونغ، نائبة الرئيس التنفيذي ورئيسة فريق SmartThings خلال كلمتها، على الطرق الجديدة التي تؤثر من خلالها تقنية الذكاء الاصطناعي في الاتصال بين المستخدمين وأجهزتهم، ويتضمن ذلك رؤية سامسونج منظومة SmartThings، التي تجعل الأجهزة أكثر ذكاءً، مع زيادة استخدام العملاء لها.

ويُعد الذكاء الاصطناعي المكاني هو المفتاح لتمكين هذه الرؤية، من خلال مساعدة الأجهزة على فهم مساحة المعيشة والروتين الخاص بالمستخدم، ومن ثم تمكين تجربة إدارة المنزل بنحو أكثر تخصيصًا.

تستخدم SmartThings تقنية LiDAR في الأجهزة المتصلة مثل: المكانس الكهربائية الروبوتية لإنشاء مخططات أرضية رقمية حتى يتمكن المستخدمون من التحقق بسهولة من حالة جميع أجهزتهم وموقعها.

علاوة على ذلك، سيسمح رمز QR للمستخدمين بإضافة العائلة والأصدقاء إلى نظام SmartThings الخاص بهم، بحيث يمكن لكل فرد في الأسرة إنشاء إجراءاته الروتينية الخاصة به.

وباستخدام أجهزة الاستشعار الذكية والذكاء الاصطناعي، ستتمكن SmartThings من اكتشاف الظروف غير العادية، مثل: السقوط، وإرسال تنبيهات إلى العائلة ومزوّدي الرعاية، وأيضًا، بفضل Galaxy SmartTag2، يمكن للمستخدمين تتبع أنشطة حيواناتهم الأليفة وتخزين معلومات التعريف رقميًا عن طريق ربط العلامة بطوق أو حزام.

6- مزايا جديدة لتعزيز الاتصال بين المنزل والسيارة:

كشفت سامسونج أيضًا في معرض CES 2024 عن تطورات جديدة في قطاع السيارات، حيث بدأت شراكة مع مجموعة هيونداي موتور، ويتضمن التعاون توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، أعلنتها سامسونج في معرض CES 2024.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى خدمات (من المنزل إلى السيارة)، و(من السيارة إلى المنزل) بفضل الاتصال بمنظومة SmartThings.

وقد أدلى هايونغ كوون، رئيس مركز تطوير المعلومات والترفيه، والقسم الفرعي لتنفيذ SDV في مجموعة هيونداي موتور، بتصريحات بشأن هذه الشراكة. وقال كوون: “باستخدام السيارة المعرفة بالبرمجيات الخاصة بشركة هيونداي، ستتكامل SmartThings الآن بسلاسة مع سيارات هيونداي وجينيسيس وكيا عبر التطبيق. ونحن نقدّر في مجموعة هيونداي تعاوننا مع سامسونج، ونتطلع إلى المزايا المبتكرة التي سنوفرها لعملائنا، مما يعزز الاتصال ويوفر وظائف أكثر ذكاءً”.

ومن خلال SmartThings، سيتمكن المستخدمون من استخدام الأوامر الصوتية لأداء وظائف في سيارتهم من بعد، مثل تشغيل المكيّف سابقًا أو فتح النوافذ وإغلاقها.

7- حل Samsung Knox Matrix:

تدرك سامسونج الأهمية الحاسمة للأمن والخصوصية في مستقبل الأجهزة التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وقد تحدث شين بايك، من فريق الأمن في وحدة تجارب الهواتف المحمولة Security، عن الحلول الأمنية للشركة كأساس لعصر الاتصال الفائق.

يُعد حل (Samsung Knox Matrix) واحدًا من هذه الحلول، ويوفر حاليًا تشفيرًا شاملًا عبر العديد من هواتف Galaxy الذكية وأجهزة التلفاز الذكية. إذ يتيح هذا الحل للأجهزة مراقبة بعضها واكتشاف المخاطر الأمنية المحتملة واحتواءها.

كما وسعت سامسونج نطاق Knox Vault، المعروف بحماية بيانات المستخدم في أجهزة مختارة من سامسونج، ليشمل مجموعة واسعة من الأجهزة المتصلة عبر SmartThings، بما يشمل تلفاز Samsung Neo QLED 8K.