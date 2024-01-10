مزايا جديدة في نظام أندرويد أعلنتها جوجل في معرض CES 2024

أعلنت جوجل في معرض CES 2024 العديد من المزايا الجديدة في نظام أندرويد لتعزيز تجربة استخدام أجهزة أندرويد المختلفة؛ إذ ستُسهّل هذه المزايا مشاركة المحتوى بين الأجهزة المختلفة، وستسمح للمستخدمين ببث المحتوى من تطبيق تيك توك وغيره من التطبيقات في شاشات التلفاز عبر أجهزة Chromecast، بالإضافة إلى توسيع دعم مزية الاتصال السريع بين أجهزة أندرويد لتشمل أجهزة جديدة، وغير ذلك من المزايا التي سنذكرها فيما يلي:

1- مزية المشاركة السريعة:

أعلنت شركة جوجل في معرض 2024 CES أنها تعاونت مع سامسونج للتوصل إلى أفضل الطرق لمشاركة المحتوى عبر أجهزة أندرويد المختلفة، وقد توصلت إلى مزية جديدة تُسهّل مشاركة المحتوى عبر جميع أجهزة أندرويد وتُسمى المشاركة السريعة (Quick Share).

ستتيح مزية المشاركة السريعة مشاركة المحتوى عبر جميع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، مثل: الهواتف والأجهزة اللوحية، بالإضافة إلى حواسيب كروم بوك. وتعمل شركتا سامسونج وجوجل مع مصنعي الحواسيب المحمولة لإدماج مزية Quick Share في الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز.

2- توسيع دعم مزية الاتصال السريع:

تُسهّل مزية الاتصال السريع (Fast Pair) من جوجل اتصال السماعات اللاسلكية بأجهزة أندرويد عبر تقنية البلوتوث. وفي الشهر المقبل، سيتوسع دعم مزية الاتصال السريع ليشمل بعض الأجهزة الأخرى، مثل: Chromecast with Google TV.

3- بث محتوى تطبيقات الهاتف عبر أجهزة كروم كاست:

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد بث محتوى تيك توك من هواتفهم عبر أجهزة كروم كاست، لعرضها في شاشات التلفاز الكبيرة، كما ستدعم جوجل المزيد من التطبيقات في وقت لاحق؛ ليتمكن المستخدم من عرض المحتوى الذي يرغب فيه على أجهزة التلفاز في غرف الفنادق عبر كروم كاست دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى كل تطبيق.

4- التحكم في المزيد من أجهزة المنزل الذكية من تطبيق Google Home:

نظرًا إلى أن الكثير من الأشخاص أصبحوا يستخدمون أجهزة المنزل الذكية، فكرت جوجل في طريقة لجعل الأجهزة الذكية المُصنعة من الشركات المختلفة قادرة على التكامل معًا ليتمكن المستخدم من التحكم فيها بسهولة من تطبيق واحد.

ولتحقيق هذه الغاية، ستعتمد جوجل على معيار Matter ليتمكن المستخدم من التحكم في المزيد من الأجهزة المنزلية الداعمة لهذا المعيار والمُصنعة من علامات تجارية مختلفة مباشرة من تطبيق Google Home، مثل: أجهزة التلفاز من شركة LG وبعض أجهزة Google TV وأجهزة Android TV.

5- دعم تطبيقات وخدمات جوجل في المزيد من السيارات:

ستدعم المزيد من السيارات مثل: Ford Mustang Mach-E و F-150 Lightning خدمة Android Auto، كما ستتمكن السيارات الكهربائية المتوافقة مع خدمة Android Auto من مشاركة معلومات البطارية لحظيًا مع خرائط جوجل لتعزيز تجربة القيادة من خلال إظهار مستوى البطارية التقديري عند الوصول إلى وجهتك. وستتيح هذه المزايا الجديدة أيضًا تقدير مقدار الوقت المطلوب لشحن سيارتك.

ستشهد العديد من أفضل العلامات التجارية للسيارات أيضًا تكاملًا مُحسّنًا مع تطبيقات أخرى من جوجل، مثل: مساعد جوجل (Google Assistant) وجوجل بلاي (Google Play) لاستخدامها مباشرة في شاشة السيارة. وستُطرح هذه المزايا الجديدة للسيارات المُصنّعة من علامات تجارية مختلفة، مثل: نيسان ولينكولن، وغيرها.