مايكروسوفت تجلب الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق المفكرة

تستعد مايكروسوفت لإضافة ميزة ذكاء اصطناعي جديدة إلى تطبيق المفكرة المدمج في نظام التشغيل ويندوز.

ولم تعلن شركة البرمجيات العملاقة عن ذلك رسميًا، مع أن مراقبي ويندوز اكتشفوا تعليمات برمجية في إصدارات مايكروسوفت التجريبية الحديثة لنظام التشغيل ويندوز 11 تشير إلى أن ميزة Cowriter الجديدة قادمة قريبًا.

وتستخدم ميزة Cowriter الذكاء الاصطناعي لإعادة كتابة النص، وجعل النص قصيرًا أو طويلًا، وتغيير طريقة الكتابة أو تنسيق النص.

ويبدو أن الميزة الجديدة تحتوي نظام الأرصدة نفسه الذي تستخدمه مايكروسوفت في ميزة Cocreator في تطبيق الرسام للسماح لمستخدمي ويندوز بمعرفة عدد المرات التي يمكنهم فيها استخدام هذه المزايا التي تدعم الذكاء الاصطناعي.

وتحتاج إلى استخدام خدمة عبر الإنترنت تتطلب تسجيل الدخول إلى حسابك ضمن مايكروسوفت لاستخدام ميزة Cocreator في تطبيق الرسام.

ولم تعلن مايكروسوفت أسعار هذه الأرصدة بعد، مع أنه يمكن افتراض أن الشركة قد تبدأ لاحقًا بفرض الرسوم بمجرد نفاد الأرصدة.

ويستخدم Bing نظامًا مشابهًا، وتصبح عملية توليد الصور من خلال DALL-E بطيئة بمجرد نفاد الأرصدة اليومية.

وعثر مختبرو ويندوز الآخرون على إشارات إلى قائمة انتظار الميزة وصورة رئيسية مخفية تعرض الشكل الذي تبدو عليه واجهة الكاتب، التي قد تستخدمها مايكروسوفت لتسويق برنامج المفكرة المزود بميزة Cowriter الجديدة.

ويتطابق نمط الصورة مع طريقة تسويق مايكروسوفت مزايا Copilot داخل تطبيقات أوفيس، مثل أوتلوك، وورد، وباور بوينت.

وقد يشير هذا إلى أن مايكروسوفت تقترب من إعلان ميزة Cowriter رسميًا للاختبار التجريبي، بالطريقة نفسها التي اختبرت بها ميزة الصورة المولدة ضمن تطبيق الرسام لعدة أشهر قبل طرحها لجميع مستخدمي ويندوز 11.

وحسنت مايكروسوفت برنامج المفكرة بشكل كبير ضمن نظام التشغيل ويندوز 11 في السنوات الأخيرة، إذ أضافت الوضع المظلم وعلامات التبويب وعدد الأحرف ومزايا، مثل الحفظ التلقائي والاستعادة التلقائية لعلامات التبويب.

وتسعى مايكروسوفت إلى إدماج هذا النوع من مزايا الذكاء الاصطناعي مباشرةً في تطبيقات ويندوز بصفتها وسيلة لجذب المستخدمين إلى شراء أرصدة الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الميزة الجديدة في الوقت الذي تزيل فيه مايكروسوفت تطبيق الدفتر من ويندوز بعد ما يقرب من 30 عامًا.

وقالت مايكروسوفت إن عام 2024 هو عام الحاسوب الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وكشفت أن الحواسيب القادمة التي تعمل بنظام ويندوز تأتي مع زر Copilot مخصص ضمن لوحة المفاتيح.

وتطور الشركة تحديثًا رئيسيًا للذكاء الاصطناعي لنظام التشغيل ويندوز يحمل الاسم الرمزي Hudson Valley، الذي من المتوقع إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، والذي يقدم تكاملًا عميقًا للذكاء الاصطناعي عبر نظام التشغيل.