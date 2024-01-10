لينوفو تكشف عن ThinkBook Plus Gen 5 .. حاسوب ولوحي في جهاز واحد

كشفت شركة لينوفو عن جهاز ThinkBook Plus Gen 5 الهجين الجديد الذي يدمج منتجين في جهاز واحد، فهو حاسوب محمول بشاشة قابلة للانفصال يمكن أن تعمل كجهاز لوحي على نحو مستقل.

وتقدم لينوفو تجربة كاملة لنظام أندرويد في الجهاز اللوحي عند فصله عن الحاسوب المحمول الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، وتوجد مكونات الجهاز اللوحي في الجزء الذي يحتوي على الشاشة، في حين توجد مكونات الحاسوب المحمول في موقعها التقليدي أسفل لوحة المفاتيح في قاعدة الجهاز.

يُذكر أن شاشة جهاز ThinkBook Plus Gen 5 من نوع أولد وقياسها 14 إنشًا بدقة قدرها 2.8K، وهي بطبيعة الحالة قابلة للمس.

ويحتوي الحاسوب المحمول الذي يعمل بنظام ويندوز 11 على معالج إنتل كور ألترا 7 مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجابايت وسعة تخزين من نوع SSD قدرها تيرابايت، وبطارية سعتها 75 واطًا/ الساعة.

ويعمل الجهاز اللوحي بنظام أندرويد 13، ويحتوي على معالج كوالكوم سنابدراجون +8 جين 1 مع ذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت.

وفي حال فصل الشاشة، يمكن استخدام الحاسوب المحمول نفسه من خلال توصيله بشاشة خارجية إن كان ذلك ممكنًا.

ويحتوي الجهاز اللوحي على كاميرا خلفية بدقة قدرها 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، كما توجد منافذ USB-C للشحن، ويدعم الجهاز كاملًا بلوتوث 5.2 وواي فاي 6E.

ومن المقرر إطلاق جهاز لينوفو ThinkBook Plus Gen 5 في الربع الثاني من العام الجاري، بسعر يبدأ من 2000 دولارٍ أمريكي.