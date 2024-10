كل ما تحتاج إلى معرفته عن Galaxy AI المساعد الذكي القادم في هواتف سامسونج

تخطط شركة سامسونج لتقديم تجربة هاتف محمول جديدة تمامًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي في سلسلة هواتفها القادمة (Galaxy S24) التي ستكشف عنها في يوم 17 من يناير الجاري، والتي ستضم مساعدها الذكي (Galaxy AI)، الذي كشفت عنه أول مرة نهاية عام 2023.

ولكن ما المساعد الذكي (Galaxy AI)، وما المزايا التي سيقدمها في هواتف سامسونج القادمة؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن مساعد Galaxy AI القادم:

كشفت شركة سامسونج في نهاية عام 2023 عن المساعد الذكي (Galaxy AI)، ووصفته بأنه سيقدم تجربة ذكاء اصطناعي شاملة للهواتف المحمولة، إذ يمزج بسلاسة الذكاء الاصطناعي الموجود في الهاتف، الذي طورته سامسونج بنفسها، بالذكاء الاصطناعي القائم على السحابة الذي طورته بالتعاون مع شركات أخرى، وذلك بهدف تعزيز تجربة استخدامك للهاتف يوميًا مع الحفاظ على معايير الأمان والخصوصية العالية المرادفة لعلامة Galaxy التجارية.

لم تكشف سامسونج حتى الآن عن المزيد من التفاصيل حول (Galaxy AI)، وأشارت إلى أنه سيعمل في هواتفها في أوائل عام 2024، والآن بدأت سامسونج حملتها الإعلانية لحدثها السنوي (Galaxy Unpacked 2024)، الذي ستكشف خلاله عن سلسلة هواتف (Galaxy S24)، والحملة كلها قائمة على عبارة (Galaxy AI).

قدمت سامسونج حتى الآن مزية واحدة من المزايا التي سيقدمها المساعد (Galaxy AI) في هواتفها المستقبلية، وهي مزية الترجمة الفورية للمكالمات التي تطلق عليها اسم (AI Live Translate Call)، والتي ستوفر للمستخدمين الذين لديهم أحدث هواتف جالاكسي مترجمًا شخصيًا متى احتاجوا إليه.

ستعمل هذه المزية على إظهار الترجمات الصوتية والنصية لحظيًا أثناء حديثك في المكالمات، مما يجعل الاتصال بشخص يتحدث لغة أخرى أمرًا سهلًا؛ مثل: تشغيل التسميات التوضيحية عند بث مقاطع الفيديو. وهذه المزية مشابهة تمامًا لمزية (Pixel Live Caption) المتوفرة حاليًا في هواتف جوجل بكسل.

كما أشارت سامسونج إلى أن بعض مزايا (Galaxy AI) ستُعالج في الجهاز للحفاظ على الخصوصية، في حين ستنفذ بعض المزايا الأخرى في السحابة، وتُعد مزية (AI Live Translate Call) واحدة من المزايا التي ستُعالج محليًا في هواتف سامسونج.

بالإضافة إلى ذلك؛ من المتوقع أن يصبح نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي (غاوس) Gauss الذي كشفت عنه سامسونج خلال شهر نوفمبر الماضي المزية الرئيسية في المساعد الذكي القادم من سامسونج.

إذ أشارت الكثير من التقارير إلى أن سامسونج ستدمج نموذج (غاوس) في هواتف Galaxy S24 القادمة، لمعالجة بعض المهام محليًا؛ مثل: إنشاء الصور وتحريرها، وإنشاء رسائل البريد الإلكتروني، وتلخيص المستندات، والمساعدة في البرمجة، وذلك على غرار نموذج (Gemini Nano)، الذي يُشغل مزايا جديدة في هواتف (Pixel 8) من جوجل.

من المتوقع أيضًا أن تدمج سامسونج هذا المساعد الذكي في تطبيقها (Samsung Notes) لتسهيل تدوين الملاحظات، وقد نجده أيضًا في تطبيق لوحة مفاتيح سامسونج لاقتراح الردود المناسبة.

عزز الذكاء الاصطناعي العديد من مزايا الهواتف الذكية على مدار الأعوام القليلة الماضية، مثل: تحسين مزايا المساعدات الصوتية، وتطبيقات الترجمة وتحسين قدرات الكاميرا، وتُعد شركة سامسونج واحدة من الشركات الرائدة في تقديم مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتفها.

وفي أوائل عام 2023، حدّثت سامسونج مساعدها الصوتي (Bixby) وأضافت إليه بعض المزايا الجديدة، مثل: مزية (Bixby Text Call) التي تحول المكالمات الصوتية التي تَرِدك إلى دردشات نصية يمكنك قراءتها والرد عليها بدردشات نصية يحولها المساعد الصوتي (Bixby) إلى مكالمة صوتية باستخدام نظام تحويل النص إلى كلام.

ثم في شهر أغسطس طرحت سامسونج مزية استنساخ الأصوات، وهي مزية تتيح لمستخدمي هواتفها إنشاء أصوات مخصصة لهم في Bixby، لكي يحاكيها المساعد الصوتي ويستخدمها في الرد على أسئلتهم بأصواتهم الخاصة.

كما وسعت سامسونج مزايا Bixby التي يمكن معالجتها دون الاتصال بالإنترنت من خلال دعم أوامر معينة يمكن القيام بها دون اتصال بالإنترنت، مثل: ضبط مؤقت أو تنشيط المصباح اليدوي.

ولكن بالنظر إلى أن سامسونج وسّعت وظائف Bixby في منصتها المنزلية الذكية، فمن غير المرجح أن يحل (Galaxy AI) محل المساعد الصوتي للشركة البالغ من العمر 6 سنوات، وبدلًا من ذلك، نتوقع أن يندرج المساعد الصوتي بمزاياه تحت مزايا المساعد الذكي (Galaxy AI) الذي تَعد سامسونج بأنه سيغير تجربة استخدامنا لهواتفها الرائدة القادمة.

عادة ما تعمل هواتف (Galaxy S) بأحدث إصدار من معالجات كوالكوم، وتشير بعض التسريبات إلى أن هواتف (Galaxy S24) ستشهد عودة معالجات (Exynos) الخاصة بسامسونج مرة أخرى، إذ ستعمل بعض الإصدارات بمعالج (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد من كوالكوم، في حين ستعمل إصدارات أخرى بمعالج (Exynos 2400) الخاص بشركة سامسونج.

وإذا عملت هواتف (Galaxy S24) بمعالج (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد من كوالكوم، فستكون قادرة على معالجة الكثير من مهام الذكاء الاصطناعي محليًا في الهواتف، إذ أكدت كوالكوم عندما كشفت عن هذا المعالج خلال شهر أكتوبر الماضي أنه سيكون قادرًا على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محليًا في الهواتف.

كما صممت سامسونج معالج (Exynos 2400) الجديد مع وضع الذكاء الاصطناعي في الحسبان أيضًا، إذ تقول الشركة إنه يقدم تحسنًا في أداء مهام الذكاء الاصطناعي يبلغ نحو 15 ضعفًا مقارنة بمعالج Exynos 2200 السابق.

كما أشارت بعض التقارير إلى أن هواتف (Galaxy S24) القادمة من سامسونج ستضم شريحة جديدة كليًا، يُطلق عليه اسم (LLW DRAM)، وهي عبارة عن نوع خاص من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) التي تدعي الشركة أنها مثالية للتعامل مع البيانات اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية.

A special type of DRAM that increases bandwidth and latency limits, Low Latency Wide IO (#LLW) is significantly more efficient in processing real-time data than #LPDDR, making it perfect for mobile #AI and #Gaming applications. Learn more.https://t.co/ONb8wHwnTv pic.twitter.com/nra2v9OUpc

— Samsung Semiconductor (@SamsungDSGlobal) November 29, 2023