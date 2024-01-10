سوني تعلن نظارة الواقع المختلط المكانية

أعلنت سوني نظارة الرأس للواقع المختلط المصممة خصوصًا لمنشئي المحتوى المكاني، وتعد Sony XR HMD بمنزلة تصور عملاقة التكنولوجيا اليابانية لنظارات الرأس للواقع المختلط.

وتشتمل النظارة على شاشة واقع ممتد مثبتة على الرأس ومجهزة بشاشات من فئة OLED العالية الجودة بدقة قدرها 4K ووظيفة الرؤية من خلال الفيديو، ووحدات التحكم المُحسّنة للتفاعل البديهي مع الكائنات الثلاثية الأبعاد والتوجيه الدقيق.

وتستخدم نظارة الرأس تقنية العرض من سوني، التي تتيح عرضًا واقعيًا وعالي الدقة في الوقت الفعلي لأنسجة الكائنات الثلاثية الأبعاد وتعبيرات الوجه للشخصيات البشرية، كما تقول سوني.

وتوفر النظارة وظيفة الرؤية من خلال الفيديو مع التعرف المكاني بفضل 6 كاميرات وأجهزة استشعار.

وتسمح النظارة للمستخدمين برؤية النماذج الثلاثية الأبعاد بالحجم الحقيقي في بيئة الواقع الممتد، كما تسمح أيضًا بإنشاء النماذج الثلاثية الأبعاد وتعديلها ومعالجتها في بيئة الواقع الممتد.

وتتميز النظارة بشاشات من فئة OLED بدقة قدرها 4K ومجموعة ألوان تغطي 96 في المئة من DCI-P3.

ويسمح ذلك للمبدعين بتحقيق دقة وتناسق ألوان ممتازين، وهو أمر ضروري للمحترفين.

وتتطلب النمذجة الثلاثية الأبعاد قدرًا كبيرًا من قوة المعالجة، وهو ما لا يبدو ممكنًا للأجهزة الصغيرة القابلة للارتداء.

وتدعم نظارة Sony XR HMD العرض المقسم الذي يوزع أعباء العرض بين أجهزة الحواسيب والشاشة المثبتة على الرأس، وتوفر النظارة عرضًا مستقرًا وعالي الوضوح للنماذج الثلاثية الأبعاد الكبيرة الحجم.

وتعاونت سوني مع كوالكوم من أجل نظارة الرأس، وهي واحدة من نظارات الرأس الأولى التي استخدمت منصة Snapdragon XR2+ Gen 2.

ويتيح هذا المعالج جودة صورة رائعة للشاشات من فئة OLED. ويتيح الذكاء الاصطناعي الموجود ضمن الرقاقة تتبعًا محسنًا للمستخدم والمساحة للحصول على تجارب واقع ممتد سلسة، وإدماج المساحات المادية والرقمية لسهولة التنقل والتفاعل البديهي داخل مساحات الواقع الممتد الإبداعية.

وصممت سوني نظارة الرأس مع وضع الراحة والثبات في الحسبان، وهو أمر ضروري للاستخدام الممتد.

وتتميز النظارة بالقدرة على رفعها جزئيًا إلى الجهة العلوية حتى يتمكن المبدعون من التنقل بسهولة في كل من المساحات الفعلية والافتراضية دون إزالة النظارة بالكامل.

وتشتمل نظارة Sony XR HMD أيضًا على وحدتي تحكم مختلفتين. وتسمح وحدة التحكم الحلقية للمستخدمين بمعالجة الكائنات في الفضاء الافتراضي، في حين تسمح وحدة التحكم في الإشارة بالتأشير الدقيق والمستقر في تلك المساحات الافتراضية.

وتسمح نظارة سوني بالتكامل مع تطبيقات الإنشاء الثلاثية الأبعاد التابعة لجهات خارجية، وتسعى الشركة إلى التعاون مع مطوري برامج الإنتاج الثلاثي الأبعاد في مجالي الترفيه والتصميم الصناعي.

وعقدت سوني شراكة مع سيمنز لجلب قدرات هندسية غامرة ومبتكرة إلى قطاع التصنيع، من خلال التكامل مع برنامج NX Immersive Designer الجديد، وهو حل هندسي للمنتجات من سيمنز.

ويُظهر مقطع فيديو استخدام نظارة الرأس من سوني لتصميم مكونات سيارات السباق، وهو تطبيق منطقي لهذه التقنية، إذ إن النظارة مصممة خصوصًا للمحترفين مقارنةً بنظارة فيجين برو من آبل الموجهة نحو الإنتاجية العامة والترفيه.