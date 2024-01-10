سامسونج تُلمح إلى قدرات الذكاء الاصطناعي القادمة في هواتفها قبل حدث Unpacked 2024

تعتزم شركة سامسونج الكشف عن جيل جديد من هواتف سلسلة (Galaxy S) مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي من شأنه أن يبدأ عصرًا جديدًا في استخدام الهواتف المحمولة، وذلك خلال الحدث السنوي (Unpacked 2024) الذي سيُعقد في 17 من يناير الجاري في مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

واستعدادًا لهذا الحدث، ومع انطلاق معرض CES 2024 في مدينة لاس فيجاس الأمريكية أمس، بدأت سامسونج بعرض مقطع فيديو قصير عبر الشاشة الكروية العملاقة في لاس فيجاس، تُلمح فيه إلى قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي ستظهر في هواتفها (Galaxy S24) القادمة، وذلك باستخدام شخصية مارفل الشهيرة الدكتور سترينج (Doctor Strange).

وللاحتفال بالعصر الجديد من ابتكارات جالاكسي، تعاونت سامسونج مع (استديوهات مارفل) Marvel Studios – من خلال الجزء الثاني من مسلسل (What If) الذي يُبث فقط عبر منصة (+Disney) – واستخدمت شخصية الدكتور سترينج، لعمل مقطع فيديو دعائي، وذلك لعرضه في الشاشة الكروية العملاقة في لاس فيجاس.

مع استخدام شخصية مارفل الشهيرة (Doctor Strange)، تمت إضاءة أفق مدينة لاس فيجاس للإشارة إلى إمكانات جديدة للهواتف المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستتوفر قريبًا لمستخدمي أجهزة جالاكسي في جميع أنحاء العالم.

إذ تمثل شخصية الدكتور سترينج القدرة على فتح بوابات إلى عوالم وإمكانيات جديدة، وكذلك فإن ذكاء Galaxy AI سيفتح آفاقًا جديدة للاستخدامات الذكية في الأجهزة المحمولة.

وتعليقًا على ذلك قالت ستيفاني تشوي، نائبة الرئيس التنفيذي ورئيسة قسم تجربة الهاتف المحمول في شركة سامسونج: “نستهل حقبة جديدة من الابتكار في حدث Galaxy Unpacked، حيث نقدم تجارب الذكاء الاصطناعي في الهاتف المحمول بشكل لم يسبق له مثيل. وستعمل تقنية Galaxy AI على تمكين المستخدمين في كافة جوانب الحياة، إذ سلطت هذه الحملة الضوء على إحدى الطرق التي نتبعها في تطوير تكنولوجيا الهاتف المحمول وريادتها بتعاون خاص مع شريك تقني بارز في الصناعة، سيُكشف عنه قريبًا”.

عصر جديد قادم مع (Galaxy AI):

وأكدت الشركة في منشور عبر مدونتها أن مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتف Galaxy S الجديدة ستبدأ عصرًا جديدًا في الهواتف المحمولة.

وتعتمد حملة سامسونج الدعائية على عبارة (Galaxy AI)، في إشارة إلى المساعد الذكي (Galaxy AI)، الذي كشفت عنه سامسونج في نهاية عام 2023.

وصفت سامسونج (Galaxy AI) بأنه سيقدم تجربة ذكاء اصطناعي شاملة للهواتف المحمولة، إذ يمزج بسلاسة الذكاء الاصطناعي الموجود في الهاتف، الذي طورته سامسونج بنفسها، بالذكاء الاصطناعي القائم على السحابة الذي طورته بالتعاون مع شركات أخرى، وذلك بهدف تعزيز تجربة استخدامك للهاتف يوميًا مع الحفاظ على معايير الأمان والخصوصية العالية المرادفة لعلامة Galaxy التجارية.

ولمعرفة مواصفات هواتف (Galaxy S24) القادمة، والمزايا المتوقعة في (Galaxy AI) بالتفاصيل، يمكنك الاطلاع على المقالات التالية:

كيف تشاهد حدث (Galaxy Unpacked 2024)؟

يمكن للمهتمين مشاهدة حدث سامسونج يوم الأربعاء الموافق 17 من يناير الجاري الساعة 6 مساءً بتوقيت جرينتش عبر موقع الشركة الرسمي (Samsung.com)، أو عبر قناتها في يوتيوب.