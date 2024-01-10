سامسونج تعلن ميزة تحويل هواتف جالاكسي إلى كاميرا ويب للحواسيب

أعلنت شركة سامسونج رسميًا ميزة جديدة يمكن من خلالها تحويل الكاميرا الموجودة في هواتف جالاكسي التابعة لها إلى كاميرا ويب للأجهزة المحمولة والحواسيب الشخصية.

وتعاونت سامسونج مع مايكروسوفت من أجل إتاحة الميزة الجديدة في سلسلة حواسيب جالاكسي بوك 4 الجديدة التي طرحتها سامسونج حديثًا للسماح للمستخدمين باستخدام كاميرا هواتفهم الذكية ككاميرا ويب في حواسيب ويندوز.

وستكون تلك الميزة متاحة للمستخدمين عبر تطبيق Link to Windows من مايكروسوفت الذي تعتمد عليه سامسونج منذ سنوات من أجل التكامل العميق بين أجهزتها المحمولة والحواسيب.

وعند ربط هاتف جالاكسي بالحاسوب عبر التطبيق سيكون بالإمكان استخدام كاميرا الهاتف الذكي في كافة المواضع التي تُستخدم فيها كاميرا الويب، مثل تطبيقات محادثات الفيديو عبر الإنترنت.

وقالت سامسونج في بيانٍ لها عبر موقعها الرسمي إنه بفضل جودة الصورة الممتازة في هواتف جالاكسي، سيشعر المستخدمون بالحضور الكامل مع زملاء العمل في أثناء المكالمات.

وأضافت الشركة أنه يمكن التبديل بحرية بين الكاميرات الأمامية والخلفية بنقرة واحدة فقط دون الحاجة إلى ضبط إعداد الحاسوب، من أجل تغيير إطار الصورة أو عند الحاجة للنهوض من أمام الحاسوب والتجول في أنحاء الغرفة أو لإظهار منظر بعيد عن إطار الحاسوب.

وستتيح الميزة أيضًا بعض الخيارات الإضافية في أثناء المكالمة، ومنها تمويه الخلفية والتأطير التلقائي، التي تساعد في التركيز على الشخص نفسه في أي مكان.

ونوهت سامسونج بأن الميزة الجديدة ستكون متاحة في هواتف جالاكسي التي تعمل بتحديث One UI 1.0 فما أحدث، وتشترط الربط بتطبيق Link to Windows في هواتف جالاكسي وتطبيق الهاتف في نظام ويندوز مع حساب مايكروسوفت والاتصال بشبكة الواي فاي نفسها.

ولم تذكر الشركة الكورية شيئًا بشأن توفر تلك الميزة في حواسيب أخرى بخلاف سلسلة جالاكسي بوك 4 الجديدة.