جوجل تعلن حل Quick Share الموحد لنظام أندرويد

أعلنت جوجل أنها تعاونت مع سامسونج لإدماج حلول المشاركة في حل فريد عبر أندرويد تحت اسم المشاركة السريعة Quick Share.

ويعمل الحل الجديد على تنمية شبكة الأجهزة التي يمكن للمستخدمين مشاركة المحتوى معها عبر نظام أندرويد البيئي، ويشمل ذلك أجهزة كروم بوك.

وقدمت جوجل في عام 2020 ميزة المشاركة القريبة Nearby Share لتسهل للمستخدمين مشاركة الملفات عبر الأجهزة.

وتتمتع سامسونج أيضًا بقدرة مماثلة خاصة بها تسمى المشاركة السريعة Quick Share.

ودمجت الشركتان التجربتين لإنشاء الخيار الافتراضي المدمج الأفضل لمشاركة المحتوى عبر جميع أنواع الأجهزة في أنظمة أندرويد وكروم بوك.

وأعلنت جوجل أيضًا أنها تعمل مع الشركات المصنعة لأجهزة الحواسيب، مثل إل جي، لتوسيع المشاركة السريعة لأجهزة الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز بصفتها تطبيقًا مثبتًا سابقًا.

وقالت الشركة في تدوينة: “يعني هذا أنه يمكنك بنقرة بسيطة على أيقونة المشاركة السريعة الجديدة رؤية قائمة بالأجهزة المتاحة القريبة منك، وتظل متحكمًا في خصوصيتك، ويمكنك الاختيار مِن إعدادات هاتفك من يمكنه اكتشاف جهازك وإرسال الملفات، سواء كان الجميع، أو جهات اتصالك فقط، أو أجهزتك فقط”.

ويبدأ وصول ميزة المشاركة السريعة Quick Share الجديدة إلى الأجهزة الحالية التي تدعم ميزة المشاركة القريبة Nearby Share في الشهر المقبل.

كما أعلنت جوجل أيضًا أن دعم ميزة الإقران السريع Fast Pair، التي تعثر بسرعة على ملحقات البلوتوث وتربطها بأجهزتك، يتوسع ليشمل Chromecast with Google TV، كما يتوسع ليشمل المزيد من أجهزة جوجل في وقت لاحق من هذا العام.

وكشفت الشركة أنه يمكنك الآن إرسال محتوى تيك توك من هاتفك إلى أجهزة كروم كاست المدمجة، ويتمكن المستخدمون قريبًا من بث مقاطع فيديو مباشرة من تيك توك إلى شاشتهم الكبيرة.

ويحصل أندرويد أوتو على عدد من التحديثات الجديدة، إذ يمكن للسيارات الكهربائية المتوافقة مع أندرويد أوتو في الأشهر المقبلة مشاركة معلومات البطارية في الوقت الفعلي مع خرائط جوجل.

وتصل هذه الوظيفة في البداية إلى سيارتي فورد Mustang Mach-E و F-150 Lightning. ويمكنك أيضًا إرسال الرحلات التي خططت لها عبر هاتفك مباشرةً إلى خرائط جوجل عبر شاشة سيارتك.

وأضافت الشركة سابقًا مزايا جديدة إلى أندرويد أوتو، مثل متصفح كروم، وطريقةً لتخصيص خلفية الشاشة عبر شاشة المعلومات والترفيه في سيارتك.