الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن نظارة فيجين برو

تستعد آبل لطرح نظارة الواقع المختلط المنتظرة “فيجين برو” مطلع شهر فبراير/ شباط المقبل. ومع أن الشركة لم تكشف رسميًا حتى الآن عن المواصفات النهائية لها، إلا أن عدة مصادر كشفت عن بعض التفاصيل الغامضة بخصوص النظارة.

ووفقًا لما رُصد في الإصدار الأخير من بيئة تطوير البرمجيات الخاصة بآبل Xcode 15.2، فإن نظارة فيجين برو ستأتي بذاكرة عشوائية قدرها 16 جيجابايت، وهو ما يتفق مع تقارير وتسريبات صحفية سابقة.

ويتيح إصدار Xcode 15.2 رسميًا دعم تطوير تطبيقات للنظارة التي تعمل بنظام “فيجين أو إس visionOS”، كما باتت آبل تقبل تلك التطبيقات عبر متجر آب ستور.

وحدثت آبل التفاصيل المتعلقة بعمر البطارية في النظارة، حيث أشارت عبر موقعها الرسمي إلى أن البطارية الخارجية يمكنها أن تدوم حتى ساعتين من الاستخدام العام أو ساعتين ونصف من مشاهدة الفيديو.

وبجانب النظارة نفسها، تضيف آبل في علبة الشراء شاحنًا وبطارية وكابل USB-C وحزامين بتصميمين مختلفين وقماشًا لتنظيف النظارة بالإضافة إلى غطاء للنظارة من الجهة الأمامية، وفقًا لبعض الأشخاص الذين حصلوا على نسخة من النظارة في وقت مبكر.

وكانت آبل نفسها قد أشارت في بيانها الصحفي المنشور حديثًا إلى أن النسخة الأساسية من نظارة “فيجين برو” ستأتي بسعة 256 جيجابايت، وسط تقارير أخرى تفيد بوجود سعات تخزينية أخرى يصل حجمها إلى تيرابايت.

وستطرح آبل نظارة فيجين برو للحجز الأولي في الولايات المتحدة بداية من يوم التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، على أن يبدأ إطلاقها في الثاني من فبراير/ شباط المقبل بسعر يبدأ من 3500 دولارٍ أمريكي، ومن المتوقع إطلاق النظارة في عدة دول أخرى خلال عام 2024 الجاري.