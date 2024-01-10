اتصالات من إي آند تتعاون مع سيسكو لدعم التحول الرقمي في الإمارات

أعلنت شركة اتصالات من إي آند توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (سيسكو) بهدف توفير خدمات التحول الرقمي المستدامة للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحدد مذكرة التفاهم، المبادئ التي تعتزم الشركتان من خلالها التعاون ضمن مشاريع الخدمات الرقمية في السوق، وخدمة العملاء من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تعزيز التعاون لتطوير المنتجات المبتكرة، والارتقاء بقدرات الخدمات المدارة.

وقال مسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من إي آند: “يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في مسيرة شركتنا لتحقيق رؤيتها الرامية للمساهمة في تعزيز الاتصال وحلول الاستدامة في دولة الإمارات، ويأتي نتيجة للرغبة المشتركة بين الطرفين في تطوير جودة الخدمات، وتعزيز قدرات الحلول الرقمية المتوفرة؛ ونهدف من خلال هذا التعاون أيضًا إلى تقديم حلول الاتصال والخدمات المُدارة، التي من شأنها أن تدعم جهود التحول الرقمي لعملائنا وتسهم في تحقيق نمو أعمالهم”.

وأضاف: “تؤمن اتصالات من إي آند بأن استخدام تقنيات الاتصالات المتطورة هي الأساس لاستمرارية نجاح الأعمال، ويسعدنا التعاون مع “سيسكو” من أجل مساعدة عملائنا في تحقيق أهداف أعمالهم مع الالتزام بمبادئ الاستدامة، مما يمهد الطريق لتحقيق النمو وكفاءة التشغيل، وترك بصمة إيجابية في الاقتصاد والمجتمع المحلي”.

وقالت ريم أسعد، نائبة رئيس شركة سيسكو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “يؤكد تعاوننا مع اتصالات من إي آند حرص سيسكو على تقديم الحلول المبتكرة للشركات في دولة الإمارات ونهدف معًا إلى دفع عجلة التحول الرقمي ومساعدة عملائنا في تحقيق أهدافهم في مجال الاستدامة؛ وسنعمل على توحيد خبراتنا لنبني أساسًا قويًا يدعم رحلة نمو الشركات وتطورها رقميًا في دولة الإمارات”.

وتوظف الشركتان، نقاط القوة لديهما ضمن إطار العمل في هذا التحالف الإستراتيجي، حيث يجمع بين الوجود الواسع النطاق لشركة اتصالات من إي آند في الأسواق المختلفة، والبنية التحتية القوية وحلول التكنولوجيا المبتكرة التي تمتلكها سيسكو.

ويهدف التعاون، إلى تقديم حلول اتصال متقدمة أكثر كفاءةً وفعالية، بما يسهم في تعزيز تجربة العملاء وتمكين نموهم، ودعم رحلة التحول الرقمي لأعمالهم.

ويشهد التعاون التطوير المشترك لمجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية لمختلف القطاعات التجارية التي تشمل ضمان استمرارية الأعمال، وخطط التعافي من الأزمات، وإطار التحديث المستمر للتكنولوجيا، والحلول المستدامة المدعمة بالتقنيات المتطورة.