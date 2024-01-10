إنتل تكشف عن سلسلة معالجات Core U للحواسيب المحمولة الرقيقة جدًا

كشفت شركة إنتل عن تشكيلة أخرى من المعالجات المركزية تحت علامتها التجارية الجديدة Core (Series 1) المستندة إلى معمارية Raptor Lake Refresh.

تستهدف سلسلة معالجات Core U الجديدة فئة الحواسيب المحمولة الخفيفة والرقيقة بمعدل استهلاك طاقة منخفض، وتأتي السلسلة الجديدة مع 3 إصدارات أولها: معالج Core 7 150U وهو يعتمد على نواتي (P) بتردد قياسي يصل إلى 1.8 جيجاهرتز، و 8 نويات (E) بتردد قياسي يصل إلى 1.2 جيجاهرتز، و 12 خيطًا.

كما يأتي المعالج مع ذاكرة مخبأة من المستوى الثالث بحجم قدره 12 ميجابايت، مع وحدة معالجة الرسوم المدمجة (Xe-LP) التي تحتوي على 96 وحدة حوسبة، بمعدل استهلاك طاقة (TDP) يصل إلى 15 واطًا، ومع طاقة معززة (Turbo TDP) يرتفع معدل الاستهلاك ليصل إلى 55 واطًا.

وثانيها: معالج Core 5 120U وهو يعتمد على نواتي (P) بتردد قياسي يصل إلى 1.4 جيجاهرتز، و 8 نويات E بتردد قياسي يصل إلى 900 ميجاهرتز، و 12 خيطًا.

ويأتي المعالج مع ذاكرة مخبأة من المستوى الثالث بحجم قدره 12 ميجابايت، مع وحدة معالجة الرسوم المدمجة (Xe-LP) التي تحتوي على 80 وحدة حوسبة، بمعدل استهلاك طاقة (TDP) يصل إلى 15 واطًا، ومع طاقة معززة (Turbo TDP) يرتفع معدل الاستهلاك ليصل إلى 55 واطًا.

وثالثها: معالج Core 3 100U وهو يعتمد على نواتي P بتردد قياسي يصل إلى 1.2 جيجاهرتز، و 4 نويات E بتردد قياسي يصل إلى 900 ميجاهرتز، و 8 خيوط.

ويأتي المعالج مع ذاكرة مخبأة من المستوى الثالث بحجم قدره 10 ميجابايت، مع وحدة معالجة الرسوم المدمجة (Xe-LP) التي تحتوي على 64 وحدة حوسبة، بمعدل استهلاك طاقة (TDP) يصل إلى 15 واطًا، ومع طاقة معززة (Turbo TDP) يرتفع معدل الاستهلاك ليصل إلى 55 واطًا.

مواصفات هذه المعالجات ليست جديدة؛ لأنها تذكرنا بسلسلة معالجات Core U من الجيل الثالث عشر، التي تعتمد على نواة Raptor Cove – واختصارها P – ذات الأداء العالي، ونواة Gracemont – واختصارها E – ذات الطاقة العالية الكفاءة، مع وحدة معالجة الرسوم المدمجة (Xe-LP).

لكن الفرق الجوهري بين سلسلة معالجات Core U من الجيل الرابع عشر وسلسلة معالجات Core U من الجيل الثالث عشر، هو زيادة سرعة تردد المعالجات. ويمكن القول إن إنتل قررت تقسيم العلامة التجارية الجديدة لسلسلة Core إلى قسمين: فئة معالجات Core المستندة إلى معمارية Raptor Lake Refresh، وفئة معالجات Core Ultra المستندة إلى معمارية Meteor Lake.

من الجيد أن سلسلة معالجات Core U المستندة إلى معمارية Raptor Lake Refresh تدعم اتصال Thunderbolt 4، وتدعم الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6E، مع 8 مسارات PCIe 4.0 لدعم أقراص SSD، وتدعم ذاكرة LPDDR5X.

وأشارت إنتل إلى احتمال قيام بعض صانعي الحواسيب المحمولة بطرح طرز داعمة لشبكة الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 7، لكن سيكون على صانعي الحواسيب المحمولة استخدام وحدات تحكم Wi-Fi منفصلة كليًا لتحقيق ذلك.

من المفترض أن يبدأ طرح الحواسيب المحمولة المستندة إلى سلسلة معالجات Core U (100U) في الأسواق خلال الربع الأول من هذا العام.