إنتل تعزز وجودها في سوق الذكاء الاصطناعي للسيارات بمعالجات SDV SoC

كشفت إنتل اليوم عن سلسلة جديدة من وحدات المعالجة المركزية المعززة بالذكاء الاصطناعي (SDV SoC) والمخصصة للسيارات.

يُعد سوق السيارات من الأسواق التي تتوقع إنتل أن يؤثر فيها الذكاء الاصطناعي ويُحدث فرقًا كبيرًا في عالم السيارات، ويُلاحَظ تركيز إنتل في سوق الذكاء الاصطناعي للسيارات بالاستحواذ على شركة Silicon Mobility SAS، وهي شركة متخصصة بتصميم وتصنيع رقاقات أشباه الموصلات SoC لإدارة الطاقة في السيارات الكهربائية المعززة بالذكاء الاصطناعي.

ومن شأن هذا الاستحواذ – الذي أُعلن قبل ساعات من الآن، دون الكشف عن تفاصيله الكاملة – تعزيز قدرة إنتل في تحسين كفاءة إدارة الطاقة في السيارات الكهربائية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وجاء إعلان الاستحواذ بالتزامن مع إعلان إنتل تعاونها مع شركة Zeekr، إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة Geely، لتكون أولى الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) التي تستخدم معالجات إنتل (SDV SoC).

كما أعلنت إنتل وجمعية مهندسي السيارات (SAE) تشكيل لجنة لتطوير معايير الصناعة لإدارة الطاقة في السيارات الكهربائية، وستتولى إنتل رئاسة اللجنة.

تؤدي معالجات (SoC) دورًا محوريًا في تشغيل قمرة القيادة والأنظمة الترفيهية في السيارات، بالإضافة إلى تدابير السلامة مثل الرادار، والكاميرا، ونظام استشعار LiDAR، وهو واحد من طرق الاستشعار مِن بُعد المستخدمة لفحص سطح الطريق مع المركبات الذاتية القيادة.

وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي مع معالجات (SoC) في تحليل البيانات في الوقت الفعلي لتحديد الفرق بدقة أثناء اتخاذ القرار، مما يحافظ على سلامة السيارة والسائق.

الجيل الأول من سلسلة معالجات إنتل SDV SoC يصل إلى 12 نواة، بمعدل استهلاك طاقة يتراوح بين 12 و 45 واطًا. كما أن هذه المعالجات تتميز بوحدة معالجة الرسوم المدمجة (Arc Xe)، مع دعم 4 شاشات مستقلة بدقة تصل إلى 8K. ونظرًا إلى معايير السلامة الصارمة في صناعة السيارات، فإن سلسلة معالجات SDV SoC حاصلة على شهادة AEC-Q100.