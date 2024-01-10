إنتل تؤكد قدوم معالجات Arrow Lake و Lunar Lake في عام 2024

كشفت شركة إنتل، ضمن مشاركتها في معرض CES 2024، عن إطلاق معالجات Arrow Lake للحواسيب المكتبية ومعالجات Lunar Lake للحواسيب المحمولة، في النصف الثاني من عام 2024.

وأكدت ميشيل جونستون هولتهاوس، النائبة التنفيذية للرئيس والمديرة العامة لمجموعة الحوسبة الشخصية في إنتل، أن الشركة في المراحل النهائية لتطوير هذه المعالجات.

اللافت تأكيد إنتل أن معالجات Arrow Lake، التي تستهدف الحواسيب المكتبية المخصصة للألعاب، هي امتداد لفكرة تصميم معالجات Core Ultra للحواسيب المحمولة. هذا التوجه من إنتل يشبه توجه AMD مع معالجات APU التي أطلقت في عام 2011 للحواسيب المحمولة، ولاحقًا مع تطور معمارية Zen وتحسين أداء وحدة معالجة الرسوم المدمجة انتقلت معالجات APU باتجاه الحواسيب المكتبية.

وأشارت هولتهاوس إلى أن معالجات Arrow Lake هي أولى المعالجات المكتبية المخصصة للألعاب المزودة بمزايا الذكاء الاصطناعي، مع التنويه بأن شركة AMD هي أول من دعمت معالجات Ryzen بمزايا الذكاء الاصطناعي.

تعتمد معالجات Lunar Lake على تصميم هندسي جديد مع تحسينات كبرى في (IPC)، وهي تعني عدد التعليمات أو الأوامر التي أصبح المعالج قادرًا على معالجتها خلال النبضة الواحدة للتردد، مع التركيز على استهلاك الطاقة المنخفض، بالإضافة إلى تحسين أداء الذكاء الاصطناعي 3 أضعاف.

وأكدت هولتهاوس أن النماذج الأولية لمعالجات Lunar Lake حققت قفزة هائلة في أداء الذكاء الاصطناعي مع الحواسيب المحمولة، وهذا يؤكد أن وحدة معالجة الرسوم المدمجة ووحدة المعالجة العصبية (NPU) أصبحت أفضل بكثير مقارنةً بمعالجات Meteor Lake.

الصورة تؤكد أن معالج Lunar Lake يحتوي على قالب كبير مشابه لفكرة تصميم الشرائح المتعددة (Chiplets)، ويلاحظ أيضًا إدماج رقاقة ذاكرة DRAM في قالب الرقاقة. من مزايا هذا التصميم تحسين زمن الاستجابة، وتخفيض استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى توفير مساحة في تصميم أجهزة الحواسيب المحمولة الخفيفة الوزن.