إل جي تعيد ابتكار المستقبل مع حلول الحياة الذكية في معرض CES 2024

كشفت شركة إل جي (LG) عن مجموعة متنوعة من حلولها المبتكرة للحياة الذكية في معرض CES 2024، وقد تجاوزت منتجاتها وحلولها هذا العام المنتجات المنزلية، لتشمل المساحات المختلفة مثل: مساحات العمل أثناء التنقل، والبيئات التجارية.

وتعرض (إل جي) منتجاتها في معرض CES 2024 تحت شعار (أعيدوا ابتكار مستقبلكم) Reinvent your future، ومن أبرز منتجاتها المعروضة: تلفاز LG SIGNATURE OLED الشفاف واللاسلكي بدقة قدرها 4K، الذي يدعم تقنيات متطورة مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الاتصالات، بالإضافة إلى مفهوم التنقل الجديد Alpha-able.

إليك أحدث ابتكارات إل جي التي تستعرضها في معرض CES 2024:

1- LG SIGNATURE OLED T؛ أول تلفاز OLED شفاف ولاسلكي في العالم:

عند دخولك جناح (إل جي) في معرض CES 2024، ستجد في وسطه يتمركز تلفاز (LG SIGNATURE OLED T)، وهو أول تلفاز OLED شفاف ولاسلكي في العالم.

وترحب إل جي بزوار جناحها بعرض ضخم استخدمت فيه خمسة عشر شاشة تلفاز (OLED T) مقاس كل واحدة منها 77 بوصة، لتعرض محتوى الفيديو بمستوى عالٍ من الوضوح وألوان نابضة بالحياة.

وتتحول هذه الشاشات تدريجيًا إلى تلفاز OLED الشفاف لتكشف عن حقبة جديدة في مسيرة تطور تقنيات OLED T. ويؤكد المظهر العائم لتلفاز OLED نقله اللاسلكي لإشارات الفيديو والصوت والاتصال بالأجهزة الخارجية، مما يُسهل تثبيته ويوفر المزيد من الحرية في تعديل تصميم ديكور المنزل.

كما يشهد الزوار عند انتقالهم إلى المنطقة التالية هيكل نفق مذهل يضم أكثر من 140 شاشة من نوع OLED يبلغ مقاس كل منها 55 بوصة. ويعمل هذا النفق المدعّم بنظام التشغيل webOS من (إل جي) كمنصة لعرض مجموعة واسعة من المحتوى الذي نسقته بالتعاون مع شركاء متنوعين. وتدعو هذه التجربة الغامرة الزائرين إلى الاستكشاف والانغماس في عالم (webOS)، والاستمتاع برحلة آسرة وتفاعلية.

2- المنزل الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي:

تعرض (إل جي) في منطقة أجهزة المنزل الذكية كيف يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي أن تعزز حلول الحياة الذكية المستقبلية. حيث يستخدم المنزل الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من (إل جي) أجهزة استشعار متنوعة ليس فقط لرقمنة حياة الناس ولكن أيضًا لاكتشاف الاحتياجات بشكل استباقي وتقديم حلول مخصصة بناءً على كلمات وأفعال وحتى عواطف العملاء.

على سبيل المثال، تستطيع أجهزة الاستشعار المثبّتة في المنزل قياس معدل ضربات القلب والتنفس لدى العملاء ورقمنتها وتشخيص حالتهم الصحية لضبط درجة الحرارة والرطوبة الداخلية تلقائيًا.

كما تربط منصة LG ThinQ في المنزل الذكي المستقبلي أجهزة الاستشعار وإنترنت الأشياء المثبّتة في جميع أنحاء المنزل لتكون بمثابة منصة خدمية تتحكم في الأجهزة بشكل مستقل لتضمن اختيار الإعدادات المثالية دون الحاجة إلى تدخل العميل.

3- مفهوم Alpha-able للتنقل:

بالإضافة إلى أجهزة المنزل الذكي، أعادت (إل جي) تعريف مفهوم سيارات المستقبل لتكون بمثابة “كهف رقمي مخصص”. ولتوضيح هذا المفهوم المستقبلي الجديد، أنشأت الشركة منطقة مخصصة داخل جناحها في معرض CES 2024، لعرض مفهوم Alpha-able.

ويهدف مفهوم (Alpha-able) للتنقل المستقبلي إلى تقديم تجارب فريدة للعملاء بناءً على ثلاثة محاور، وهي: قابلية التحويل، وقابلية الاستكشاف، والراحة.

إذ تعتقد إل جي أن المساحة داخل السيارة يجب أن تكون قادرة على التحول ماديًا لتناسب المواقف والأغراض المختلفة؛ فتتحول إلى مطعم لتناول الطعام أو مكتب للعمل فيه أو حتى مسرح سينما على عجلات. لتقديم تجربة ممكنة للتحويل، ستصبح المساحة داخل السيارة أكثر مرونة، مما يوفر تجارب فريدة تلبي توقعات الركاب.

ولتحقيق ذلك؛ يستخدم مفهوم Alpha-able تقنيات العرض المتطورة التي تشمل الشاشات المرنة والشفافة والقابلة للدوران، إلى جانب تقنيات وحلول الأجهزة المنزلية التي لا مثيل لها من (إل جي)، لتوفير تجارب قابلة للتحويل والتكيُّف مع احتياجات الركاب.

إضافةً إلى ذلك، يقدم (Alpha-able) تجارب قابلة للاستكشاف من خلال عرض المعلومات والمحتوى المخصص للسيناريوهات الفريدة، بالإضافة إلى التجارب المريحة للركاب كي يتمكنوا من الاسترخاء والاستمتاع بوقتهم الخاص.

4- حل e-Centric لشحن السيارات الكهربائية:

علاوة على ذلك؛ خصصت إل جي منطقة لعرض حلول شحن السيارات الكهربائية، إذ تُعد حلول شحن المركبات الكهربائية من إل جي جزءًا مهمًا من إستراتيجيتها لتصبح رائدة في مجال التنقل الكهربائي.

وتسلط هذه المنطقة الضوء على حل إل جي الذي يُسمى (e-Centric)، والذي صممته لتوفير شحن سريع وموثوق للسيارات الكهربائية، كما أنه يتميز بمجموعة من المزايا الذكية، التي منها: القدرة على مراقبة حالة البطارية، وإدارة الطاقة بكفاءة.

5- مختبرات إل جي المبتكرة وحلولها المستدامة:

كشفت (إل جي) أيضًا خلال مشاركتها في معرض CES 2024 عن منتجات جديدة طُورت ضمن مختبراتها التي تُسمى (LG Labs)، وهو مشروع لتطوير المنتجات والخدمات التجريبية المبتكرة للشركة التي تركز في تقديم تجارب فريدة للعملاء.

تعرض منطقة مختبرات إل جي (LG Labs) مجموعة من المنتجات المبتكرة التي تشمل:

جهاز DukeBox: وهو جهاز الصوت الشامل الذي يسعى إلى تقديم مفهوم جديد لعمق تجربة الصوت والفيديو.

جهاز DUOBO: وهو عبارة عن مكنة لكبسولات القهوة تستخرج نكهتين في وقت واحد.

حل Bon Voyage: وهو عبارة عن مساحة معيشية مخصصة ومصممة لتعزيز جودة الحياة في المنزل ونقلها إلى الطبيعة.

ولتجربة أحدث ابتكارات إل جي، يمكنك زيارة جناحها رقم 16008 في معرض CES 2024 حتى يوم 12 من يناير الجاري.