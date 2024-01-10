إكس تعتزم إطلاق خدماتها المالية هذا العام

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي إكس أنها تبدأ بطرح خدمة تحويل الأموال المشابهة لخدمة باي بال هذا العام، وهي ميزة روجها مالك موقع التواصل الاجتماعي الملياردير إيلون ماسك منذ مدة طويلة بصفتها جزءًا من خطته لتطوير التطبيق الشامل.

وأعلنت المنصة رسميًا الميزة الجديدة في تدوينة تروّجُ الخدمةَ الجديدة المصممة لتعزيز منفعة المستخدم والفرص الجديدة للتجارة.

ولم تحدد الشركة إطارًا زمنيًا بخصوص موعد إتاحة الخدمة الجديدة، مع أن ماسك أخبر سابقًا كاثي وود، الرئيسة التنفيذية لشركة Ark Invest، أنه يمكن إطلاقها في منتصف عام 2024.

ووفقًا للشركة، فإن خدمة الدفع الجديدة توضح فوائد الوجود في مكان واحد، إذ يواصل المالك إيلون ماسك الترويج لمنصة إكس بصفتها التطبيق الشامل المستقبلي القادر على التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي والفيديو والمحتويات الأصلية الأخرى ضمن الموقع نفسه.

وحصلت شركة إكس للمدفوعات ذات المسؤولية المحدودة، وهي شركة الدفع التابعة لشركة إكس، على ترخيص تحويل الأموال اللازم لمعالجة المدفوعات في 14 ولاية حتى الآن، وذلك وفقًا لموقع نظام الترخيص المتعدد الولايات على الصعيد الوطني.

وشارك ماسك في التسعينيات في تأسيس X.com، وهو البنك الإلكتروني الذي تغيرت علامته التجارية لاحقًا إلى باي بال بعد فصل ماسك من مجلس إدارة الشركة.

ولم يعمل ماسك بشكل مباشر في مجال المدفوعات الرقمية منذ أيامه الأولى في باي بال، مع أنه ناقش كثيرًا العودة إلى المجال مع إكس، منصة التواصل الاجتماعي التي اشتراها في شهر أكتوبر 2022 مقابل مقدار 44 مليار دولار.

وكانت تويتر قد تقدمت بطلب لإنشاء شركة تويتر للمدفوعات ذات المسؤولية المحدودة في عام 2022، أي قبل أشهر من شراء ماسك للشركة.

ونشر ماسك بعد مدة وجيزة من إعادة تسمية الشركة رسميًا باسم إكس مصرحًا: “نضيف في الأشهر المقبلة الاتصالات الشاملة والقدرة على إدارة عالمك المالي بأكمله”.

وأشاد ماسك في الماضي بتطبيق وي تشات الصيني الذي طورته شركة تينسنت بصفته نموذجًا للتطبيق الشامل، إذ يجمع التطبيق بين خدمة المراسلة الفورية والمدفوعات.

وقالت الشركة في التدوينة: “تكتسب إكس زخمًا كبيرًا مع أعداد قياسية من المستخدمين الذين يستخدمون الخدمات الجديدة التي طرحناها في العام الماضي، ويشمل ذلك ميزة الفيديو الغامر، التي تضم الآن أكثر من 100 مليون مستخدم يوميًا”.