إطلاق مسابقة “الذكاء الاصطناعي في العمرة” لرفع التقنيات المستخدمة لخدمة المعتمرين

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، مسابقة (الذكاء الاصطناعي في العمرة) بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، والعديد من الجهات الحكومية والخاصة؛ وذلك بهدف دعم رواد الأعمال لتصميم حلول ذكية، وتقديم منتجات تقنية مبتكرة، وتشجيع المواهب الوطنية على الابتكار والتطوير لزيادة عدد الشركات التقنية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي ومواجهة التحديات في قطاع العمرة؛ تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030 في دعم القطاع وتنميته.

وتسعى المسابقة من خلال المنتجات الابتكارية المشاركة إلى الإسهام في حل التحديات القائمة في قطاع العمرة، بحيث يمثل كل منتج ابتكاري فرصة لمشروع تجاري قابل للطرح والتوسع في سوق العمل، وستغطي المسابقة عدة مسارات يمكن المشاركة بها، وهي:

التواصل بلغات المعتمرين.

إدارة الحشود.

الإعاشة والخدمات المساندة.

إدارة البيانات والإحصائيات.

المسار المفتوح لتقديم أي حلول ابتكارية أخرى تخدم ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسك العمرة.

وستتضمن المسابقة أنشطة مختلفة منها الاستشارات المكثفة من خبراء متخصصين في الذكاء الاصطناعي، وجلسات حوارية، ولقاءات، وورش عمل متنوعة مع شركاء المسابقة.

كما ستشمل المسابقة تقديم جوائز مالية بإجمالي يصل إلى 500 ألف ريال سعودي؛ وذلك لإعداد نماذج وخطط الأعمال وتطوير المنتجات والخدمات وتأسيس الشركات الناشئة ودخولها في السوق، بالإضافة إلى استعراض العديد من الفرص الاستثمارية للمهتمين بريادة الأعمال ممن لديهم خبرات تقنية في مجال الذكاء الاصطناعي.

شروط التقديم في مسابقة الذكاء الاصطناعي في العمرة:

المشاركة بشكل فردي أو ضمن فريق بشرط ألا يتجاوز عدد الفريق خمسة أشخاص.

الالتزام بمواعيد بدء وانتهاء التقديم.

تعبئة نموذج تسجيل واحد فقط لكل فريق مشارك.

أن تكون الفكرة قابلة للتطبيق كحل تجاري.

أن يكون لدى أعضاء الفريق خلفية تقنية مناسبة.

يمكن للأفراد والشركات الناشئة التقديم في هذه المسابقة، وفي حال تقدمِ شركةٍ ناشئة فيشترط ألا تتجاوز مبيعاتها خلال آخر سنة مليون ريال سعودي.

أن يكون العمل المقدم من إنتاج أعضاء الفريق.

عدم استخدام محتوى يتعارض مع حقوق الملكية الفكرية لأي طرف آخر.

الجدير بالذكر أن (منشآت) تقدم من خلال مركز ذكاء العديد من البرامج المتخصصة الداعمة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء على مستوى المملكة.

بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار من خلال الدعم التقني في بناء النسخ الأولية للمنتجات (prototype) وتقديم الاستشارات والوصول لمعمل الابتكار، وضم الفرق التي ترشحت، وتوفير مساحات عمل بعد الانتهاء من النماذج الأولية، كما يقوم بتمكينهم من الوصول لصناع القرار والفرص الاستثمارية.